Yeni nesil Dacia Duster, şubat ayında tanıtılacak Dacia, yeni nesil Duster'ın örtüsünü şubat ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda kaldıracak.

ensonhaber.com

Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, 2 milyon satış adetine ulaşarak şirket tarihinde önemli bir başarıya ulaştı.

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor.

Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke olarak dikkat çekiyor.

Yeni Duster şubatta geliyor

Dacia, yeni nesil Duster'ın örtüsünü şubat ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda kaldıracak.

İspanya'da hafif kamuflajla kameralara yakalanan 2024 Dacia Duster prototipi, otomobil hakkında bazı ipuçları vermişti.

Aracın ön tarafına baktığımızda, yeni farların dikdörtgen şeklini aldığını görüyoruz. Otomobili yan taraftan incelediğimizde ise Dacia'nın aracın gerçek şeklini göstermemek adına kamuflajlara yer verdiği görülüyor.

Yeni Duster, CMF-B platformundan yükselecek ve iddialara göre göre mevcut modelden daha büyük olacak.

Güç aktarma organlarına geldiğimizde ise, yeni modelin Jogger'dan 1.3 litrelik hibrit, belki de şarj edilebilir hibrit varyantı gibi elektrikli aktarma organları alabileceği belirtiliyor.

4 yıl aradan sonra düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'na bu yıl 30-40'tan fazla markanın katılacağı öngörülüyor. Katılımcı listesi ise ocak ayı itibariyle resmen belli olacak.