Yeni nesil elektrikli BMW X1, 2022'de yollarda olacak

Geçtiğimiz haziran ayının başında karşımıza çıkan BMW X1, resmi açıklamaya göre 2022 yılında yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil elektrikli BMW X1, ilk defa geçtiğimiz haziran ayında karşımıza çıkmıştı. Alman otomobil üreticisinin yeni SUV modeli, ardından temmuz ayında yollarda test edilirken fotoğraflanmıştı.

Yüzde 100 elektrikli olarak satışa çıkacağı doğrulanan modelin, plug-in hibrit ve klasik içten yanmalı motora sahip türevleri de otomobilseverler ile buluşacak.

Yeni nesil X1'e dair hala bilmediğimiz çok şey var, ancak tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

2022'DE YOLLARDA OLACAK

Alman otomotiv devi BMW, yayınladığı yeni basın bülteninde, üçüncü nesil X1'in 2022 yılında tanıtılacağını ve yollara çıkacağını resmi olarak duyurdu.





ALMANYA'DA ÜRETİLECEK

Yeni jenerasyon BMW X1, markanın Almanya'daki Regensburg tesisinde üretilecek.

BMW, yeni planı kapsamında Almanya topraklarındaki tüm fabrikalarında en az bir adet yüzde 100 elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.

Münih ve Dingolfing'de bu plan kapsamında önümüzdeki sene i4 ve iX modelinin üretimi gerçekleştirilecek.

Ayrıca Leipzig tesisinde de yeni MINI Countryman ve onun elektrikli kardeşinin montaj işlemleri tamamlanacak.

Casus fotoğraflarından gördüğümüz kadarıyla yeni X1, selefine oranla biraz daha büyük olacağını söylememiz gerekiyor.

BMW'nin önden çekişli platformunun elden geçirilmiş versiyonundan yükselecek olan yeni X1'de dört tekerlekten çekiş sisteminin de opsiyonel olarak sunulması bekleniyor.

BMW X1 ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Motor1 Türkiye