Yeni nesil elektrikli Renault Clio, 2026'da yollarda olacak Renault, altıncı nesil Clio'yu yeni platform ve elektrikli olarak 2026'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Renault'nun, yeni nesil Clio üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor. Yeni model Geely ile ortaklaşa geliştirilecek.

Renault'nun yakın zamanda ortak girişim kurduğu Geely, muhtemelen motor ünitelerinin yapımına yardımcı olacak.

Hedef 2026

Renault, altıncı nesil Clio'yu yeni platform ve elektrikli olarak 2026'da piyasaya sürecek.

Renault 5'ten biraz daha büyük ve aile odaklı olacak olan model bir üst sınıfta konumlanacak.

Elektrikli yeni Clio, yeni AmpR Small platformunu kullanacak. İçten yanmalı ve hibrit motorlu versiyon ise mevcut CMF-B platformunda üretilmeye devam edecek.

Yeni Clio fiyatı nasıl olacak

Renault, yeni Clio modelini mümkün olduğunca düşük fiyatla satışa sunulmaya çalışılacak.

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Renault 5, 25 bin euro başlangıç fiyatına sahip. Yeni Clio için de 30 bin euro civarı bir fiyat hedefleniyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault, dünyanın en büyük araba pazarı olan Çin’de 2020 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. Marka, Çinli üretici Geely ile ortak olarak yeniden Çin pazarına girmişti.

İki şirket, Renault markalı benzin ve elektrikle çalışan hibrit araçları; Geely’nin teknolojisini, tedarik zincirini ve üretim fabrikalarını kullanarak üretmek için 2021 yılında anlaşma imzaladı.