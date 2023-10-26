Yeni nesil Ford Transit Custom Türkiye'de satışa çıktı Ford Otosan, Yeniköy Fabrikası’nda üretilen Avrupa’nın en çok satan van’ı olan Transit Custom’ın yeni nesil versiyonunu satışa sundu.

AA

Ford Otosan'ın 2012 yılından bu yana üretim üssü olduğu, Avrupa’nın en çok satan van’ı olan, 2013 ve 2020'de Yılın Uluslararası Van’ı seçilen Transit Custom, yeni nesliyle satışa sunuldu.

Daha yenilikçi özellikleri ve akıllı teknolojileriyle daha yüksek verim ve performans sağlayan Transit Custom, müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.

Üretimi tamamen Ford Otosan’a ait olan yeni nesil Transit Custom, şirketin gelecek günlerde resmi açılışını gerçekleştireceği Yeniköy Fabrikası’nda hattan indirdiği ilk araç oldu.

Yeni Ford Transit Custom neler sunuyor

Yeni nesil Custom, 136 PS ve 360 Nm tork üreten, 150 PS ve 360 Nm tork üreten, 170 PS ve 390 Nm tork üreten 2 litre dizel motor seçeneklerinde sunuluyor.

Altı vitesli ileri manuel şanzımanın yanı sıra sekiz vitesli ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle, hızlı ve yumuşak vites geçişleri sağlıyor. Böylece konforu elden bırakmadan üstün bir performans sağlıyor.

Müşterilerin işlerini optimize etme amacıyla Transit Custom aynı zamanda Türkiye’de ve endüstride ilk olarak mobil ofis paketi sunuyor.

Mobil Ofis paketinde yenilikçi, eğilebilir bir direksiyon öne çıkıyor. Tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için ergonomik bir stant ya da rahatça yazı yazmak ve öğle yemeği molalarında kullanmak için düz bir masaya dönüşebiliyor.

Pakette ayrıca daha parlak LED kabin aydınlatması ile belgeler ve cihazlar için güvenli bir saklama alanı da bulunuyor.

Türkiye fiyatı

Segmentinde öne çıkan yeni nesil Transit Custom, teknoloji, güvenlik ve üstün konfor özellikleri ile 1 milyon 97 bin TL tavsiye edilen başlangıç fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)