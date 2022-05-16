Yeni nesil Honda CR-V, önümüzdeki aylarda tanıtılacak

Honda'nın yenilediği modeli CR-V, önümüzdeki aylarda üzerindeki örtüyü kaldıracak. Yeni modelin patent görüntüleri ortaya çıktı.

Honda'nın yenilediği modeli CR-V, Çin'de Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından onaylanan patent görüntüleriyle karşımıza çıktı.

Her ne kadar aşağıdaki fotoğraflar modelin Çin versiyonuna ait olsa da global versiyon arasında çok fazla fark olması beklenmiyor.

Motor seçeneği

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, yerel marka Dongfeng ile Honda ortak girişiminin bir ürünü olan yeni nesil CR-V, 192 beygir gücündeki turboşarjlı 1.5 litrelik benzinli motordan gücünü alıyor. Otomobil, 188 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor.

Yeni CR-V modelinin 4.7 metre uzunluğunda, 1.8 metre genişliğinde ve 1.6 yüksekliğinde olacağı belirtiliyor.

Ftoğraflarda, dört tekerlekten çekişli olan beş kişilik bir model karşımıza çıkıyor. Bagaj kapağında dört tekerlekten çekiş rozeti olmayan model ise yedi kişilik olarak dikkat çekiyor.

Yeni nesil Honda CR-V'nin önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.