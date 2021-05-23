Yeni nesil Hyundai Tucson Türkiye'de: İşte fiyatlar

Geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılan Hyundai’nin kompakt SUV modeli Tucson, Türkiye'ye giriş yaptı. İşte yeni Hyundai Tucson Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, C-SUV temsilcisinin dördüncü nesli olacak Tucson modelini geçtiğimiz yıl eylül ayında görücüye çıkarmıştı.

İlk kez 2004 yılında tanıtılan araç, ikinci neslinde ix35 adını almış, 2015'ten beri üretilen üçüncü neslinde ise yeniden Tucson ismini kullanmıştı.

Hem iç, hem de dış tasarımıyla dikkat çeken yeni Hyundai Tucson, Türkiyeye giriş yaptı. Gelin otomobilin özelliklerine ve Türkiye fiyat listesine daha yakından bakalım.

HYUNDAI TUCSON NELER SUNUYOR

İlk bakışta ön yüzündeki beş parçaya bölünmüş LED farlar ve yenilenen ön panjur ile dikkat çeken Tucson, genel anlamda selefinden çok daha dinamik bir tasarım sunuyor.

Siyah renkli tavan opsiyonuna sahip olan model, C sütununda Kona'yı andıran bir yapıya sahip. Arka kısımda marka logosunun cama alındığını ve stopların tasarımlarının değiştiğini görebiliyoruz.

Eskisinden tam 20 milimetre daha uzun olan Tucson'un genişliğinde 15, yüksekliğinde ise 5 milimetre artış yaşanmış. Aks mesafesini de 10 milimetre genişleten Tucson, bu durumu kabin içerisine 26 milimetre kadar artan diz mesafesi ile süslemiş.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Hyundai Tucson, ülkemize biri benzinli, biri dizel olmak üzere iki motor seçeneği ile gelecek.

Benzinli seçenekte, bizleri yeni 1.6 T-GDI motor karşılıyor. 48V yarı hibrit desteğine sahip olan bu motor, 180 bg güç ve 236 Nm tork üretiyor.

Dizel tercih edecek kullanıcılar ise yine 48V yarı hibrit desteği sunacak 1.6 L CRDI motor seçeneğini tercih edebilecek. Bu motor da 136 bg güç ve 320 Nm tork çıkışı sunuyor. İki motor seçeneği de standart olarak 7 ileri DCT şanzıman ile gelecek.

HYUNDAI TUCSON TÜRKİYE FİYATI

Hyundai Tucson, ülkemizde aşağıdaki fiyat seçenekleriyle satışa çıkıyor:

1.6L T-GDI DCT Comfort 4X2 - 377 bin TL

1.6L CRDI DCT Prime 4x2 - 436 bin TL

1.6L CRDI DCT Elite 4x2 - 490 bin TL

1.6L CRDI DCT Elite Plus 4x4 - 549 bin TL