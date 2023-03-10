Yeni nesil Kia Rio'nun render görselleri yayınlandı Casus fotoğraflardan yola çıkarak, yeni nesil Kia Rio'nun render görselleri oluşturuldu ve aracın neye benzeyeceği ortaya çıktı.

Euro 7 emisyon standardının küçük otomobil geliştirmeyi çok pahalı hale getirecek olması nedeniyle birçok üretici, artık B segment otomobil üretmek istemiyor.

Şu anda sadece kalan stok üzerinden satışına devam edilen Rio'nun yerine, Avrupa'da bir model gelmeyecek ve müşteriler, alternatif olarak Stonic modelini tercih edecek.

Satışları son yıllarda kademeli olarak düşen Rio'dan 2022 yılında 32 bin 506 adet satıldı ve bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 9 daha az.

Yeni Kia Rio ortaya çıktı

Avrupa pazarında satışa çıkması beklenmeyen yeni Kia Rio ile ilgili yeni görüntüler paylaşıldı.

Casus fotoğraflardan yola çıkarak, yeni nesil Kia Rio'nun render görselleri oluşturuldu ve aracın neye benzeyeceği ortaya çıktı.

Aracın arka tarafında mevcut nesle kıyasla büyük bir değişiklik yaşanacak. Yeni nesille birlikte, ortadan ikiye birleşen ince stoplar karşımıza çıkacak.

Ön tarafta ise far grubunu birleştiren ince ızgara oldukça güzel görünüyor. Alt tarafta yer alan havalandırma ızgarası da aracın tamponunu boydan boya kaplıyor.

Yeni Kia Rio'nun teknik detayları hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.