Yeni nesil Nissan Qashqai ilk defa görüntülendi

Nissan Qashqai'nin yeni üçüncü jenerasyonu, kamuflajlı bir şekilde casus fotoğrafçılar tarafından fotoğraflandı.

Ülkemizde ve Avrupa'da çok tutulan bir SUV modeli olan Nissan Qashqai, çok yakında en yeni üçüncü jenerasyonuyla otomobil severlerle buluşacak.

Nissan Qashqai'nin geliştirme süreci başlamış olan üçüncü jenerasyonuna ait bir prototip, casus fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Hem aracın oldukça uzaktan çekilmiş olması, hem de çok fazla kamuflaj kullanılması, yeni otomobil hakkında fazla bir detay görmemizi engelliyor.

Söylentilere göre de aracın tasarımı büyük ölçüde değişecek olsa da altyapısı aynı kalacak. Ancak bunun bir söylenti olduğunu, yani doğruluğunun şüpheli olduğunu da söylemeliyiz.

Yeni jenerasyon Qashqai ile ilgili diğer bildiklerimiz arasında ise aracın dizel motor seçeneğinin bulunmayacağı da yer alıyor.

İKİ FARKLI HİBRİT MOTOR

Nissan bunun yerine 2 adet yeni hibrit motor seçeneği sunacağını belirtiyor. Bunlardan birisinin firmanın ePower adlı hibrit sistemi, diğerinin de plug-in hibrit bir sistem olacağı düşünülüyor.

Qashqai'nin yeni benzinli motorlarında hafif hibrit denilen sistemin yer alması bekleniyor.

İçeriğimizin sonuna gelmeden önce, yeni Nissan Qashqai'nin casus fotoğraflarıyla sizleri başbaşa bırakalım.



