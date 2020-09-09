Yeni nesil Nissan Qashqai'nin üretimi ertelenmiş olabilir

Nissan'ın en popüler SUV modellerinden birisi olan Qashqai'nin yeni neslinin gelecek yıla ertelendiği söyleniyor.

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın oldukça iyi satış rakamları elde ettiği SUV modeli Qashqai'nin en yeni sürümü, 1.33 litre hacimli turbo benzinli motoruyla geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına girmişti.

Daha önce casus fotoğrafçılara yakalanan yeni nesil Nissan Qashqai, geçtiğimiz günlerde ise bu kez halka açık yollarda görüntülenmiş ve otomobil hakkında daha net fotoğraflar elde edilmişti.

ÜRETİMİ ERTELENDİ İDDİALARI VAR

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Nissan, normalde ekim ayında başlatmayı planladığı yeni nesil Qashqai üretimini 2021'in ortasına ertelemek durumunda kaldı..

Autocar'a konuşan Nissan sözcüsü, "Sunderland'deki fabrikada 400 milyon euro yatırım yaptığımız yeni Qashqai üretim süreci için hazırlıklarımız sürüyor.

Yeni nesil model için henüz kesin bir tarih veremiyoruz ancak önümüzdeki aylarda heyecan verici haberler paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Prototiplerini yaz boyunca gördüğümüz yeni nesil Nissan Qashqai'nin üretiminde yaşanan bu aksamanın sebebi olarak ise koronavirüs salgını ve şirketin kendi öncelikleri gösteriliyor.

Nissan'ın Sunderland'de bir yılda ürettiği 500 bin otomobilin 3'te 2'sinin Qashqai olduğu biliniyor. Yeni modelin görsel olarak Juke ve X-Trail'de kullanılan tasarım dilini taşıması ve daha köşeli hatlara sahip olması bekleniyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye