Yeni nesil Opel Astra, gelecek yıl Türkiye'de

Yeni nesil Opel Astra, gelecek yıl ikinci çeyrekte Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

İlk olarak üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan ve günümüze kadar toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Opel’in kompakt sınıftaki temsilcisi Astra, tamamen yenilenerek karşımıza çıkıyor.

Alman otomobil üreticisi Opel, Astra’nın altıncı neslinin global basın lansmanını Almanya'nın Rüsselsheim kentinde eylül ayında gerçekleştirmişti.

GELECEK YIL TÜRKİYE'DE

Yeni nesil Opel Astra, gelecek yıl ikinci çeyrekte Türkiye'deki müşterilerle buluşmaya hazırlanıyor.

TASARIM DETAYLARI

Yeni Opel Astra, markanın yeni tasarım anlayışıyla baştan tasarlanarak Opel’in yeni marka yüzü olma niteliğini taşıyor.

Gereksiz unsurlardan arındırılan model şeffaf ve gergin yüzeyleri, Opel Vizör tasarımıyla hiç olmadığı kadar dinamik bir görünüm sergiliyor.

Yeni Astra, daha önce sadece üst segmentteki daha pahalı araçlarda bulunan teknolojileri kompakt sınıf müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Örneğin 6. nesil Opel Astra, uyarlanabilir Intelli-Lux LED Pixel Far teknolojisini müşterileri ile buluşturuyor.

Opel’in amiral gemisi Insignia’dan bu modele aktardığı bu yenilikçi far sistemi, bünyesinde bulundurduğu 168 LED hücresiyle kompakt ve orta sınıfa öncülük ediyor.

Yeni nesil Astra’nın iç mekanında da geleceğe doğru bir zaman sıçraması dikkat çekiyor. Tamamen dijital Pure Panel ile analog göstergeler tarihe karışıyor.

Yenilikçi ve modern grafiklere sahip yeni insan-makine arayüzü aracılığıyla, kullanıcılara saf ve daha sezgisel bir deneyim yaşatıyor.

Ayrıca ekstra geniş dokunmatik ekranlar sayesinde yeni Astra tıpkı bir akıllı telefon gibi, sezgisel olarak da kullanılabiliyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni 2022 Opel Astra'nın giriş seviyesinde 110 beygir ve 130 beygirlik güç seçeneklerine sahip 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli ünite karşımıza çıkıyor. Dizel tarafındaysa yine 130 beygir güç üreten turbo dört silindirli üniteye yer veriliyor.

Öte yandan yeni Astra'da 1.6 litre turbo benzinli ve bir elektrik motorunun kombine edildiği PHEV seçenekler de mevcut. Toplamda 180 beygir ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulan hibrit sistemde, 12.4 kWsa'lik batarya paketi sayesinde 50 kilometre saf elektrikli sürüş modu bulunuyor.

Şanzıman seçenekleriyse tercih edilen motora göre 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şeklinde değişiyor.

Yeni Opel Astra, aynı çatı altındaki kardeşi Peugeot 308 ile aynı platformu kullanıyor. Bu yeni açıklamayla birlikte 2023 yılında her iki modelin de tamamen elektrikli versiyonlarını göreceğimiz kesinleşti.

Bu modellerin hangi platformu kullanacakları ve neler sunacakları ise henüz belli değil.

OPEL ASTRA YURT DIŞI FİYATI

Yeni Astra, etkinlikte yapılan açıklamaya göre Almanya'da ekim ayından itibaren siparişe açılacak ve fiyatlar 22 bin 465 euro seviyesinden başlayacak.