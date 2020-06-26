Yeni nesil Opel Mokka tanıtıldı

Opel, yeni nesle taşıdığı Mokka ailesini tepeden tırnağa yenileyerek yaşlanan crossover'a modern bir görünüm kazandırdı.

Opel'in b-segment SUV modeli Mokka, tepeden tırnağa yenilenen yüzüyle karşımıza çıktı.

2017'de PSA tarafından satın alınan Opel'in yeni tasarım çizgilerini taşoyan Mokka, tam elektrikli bir versiyona da sahip.

Opel Corsa ve Peugeot 208 gibi modeller ile aynı platformu paylaşan yeni Mokka, 136 bg güç ve 260 Nm tork üretebilecek bir sisteme sahip olacak.

Azami hızı 150 km/sa ile sınırlanan model, Peugeot e-2008'de de karşımıza çıkan 50 kWh'lik bataryayı kullanıyor

322 KM MENZİL

Mokka, normal modda kullanıldığında 322 kilometre menzil sunacak. Eco moduna geçtiğinizde ise bu menzil çok daha yukarıya tırmanacak.

100 kW'lık hızlı şarj sistemi sayesinde yeni nesil Mokka'nın 0- yüzde 80 şarj oranına sadece yarım saatte ulaşacağı da açıklanan veriler arasında yer alıyor.





Opel, Mokka'nın satışlarına yaz sonunda başlamayı planlıyor.

Aracı satın alanlar yeni Mokka'larına ancak 2021'in ilk günlerinde kavuşacak. Alman marka şimdilik elektrikli model üzerine odaklanıyor olsa da aracın benzinli ve dizel motor seçeneklere sahip versiyonları da satışa çıkacak..

Mokka'nın konvansiyonel motorları hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, aracın satışa çıktığında PSA Grubu araçlarında kullanılan 1.2 litrelik benzinli seçeneği kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dizel tarafında ise yine birçok PSA tarafından üretilen otomobilde karşımza çıkan 1.5 litrelik seçeneğin yer alması olası.