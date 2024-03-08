Yeni nesil Peugeot 3008 yaz aylarında Türkiye'ye geliyor Peugeot, ileri seviye elektrikli ve 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 ve E-3008'i Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

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Peugeot, kapsamlı ürün yelpazesini yeni nesil mobilite araçlarıyla genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Peugeot, 2023'te dünyada en çok Peugeot satışı gerçekleştiren 4'üncü ülke Türkiye'de yeni nesil 3008 ve E-3008 modellerini yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Markanın son 7 yılda 130 ülkede 1 milyon 320 binin üzerinde müşteriye ulaşan C-SUV modeli 3008, yeni nesliyle hem tam elektrikli hem de hibrit motor seçeneğiyle boy gösterecek.

2025 itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle donatacağını taahhüt eden Peugeot, Avrupa'daki satışlarının tamamını 2030'a kadar elektrikli modellerle gerçekleştirmeyi planlıyor.

Yaz aylarında satışta olacak

Yaz aylarında Türkiye'de yollara çıkacak yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 5,6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 kilometreye varan menzilli 210 HP'lik tam elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

2025'te ise elektrikli motorun 230 HP'lik ve 700 kilometre menzile sahip daha uzun menzilli versiyonu ürün gamına eklenecek.

Peugeot E-3008, Stellantis'in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor.

Fransa'daki Sochaux Fabrikası'nda üretilen yeni Peugeot E-3008, Allure ve GT olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunulacak.

İlk etapta Türkiye'de satışa çıkarılacak 210 beygirlik elektrikli versiyon 525 kilometre, 2025'te yollara çıkacak aynı motorun 230 HP'lik uzun menzilli versiyonu ise 700 kilometrelik menzil sunuyor.

Yeni nesil sabit mıknatıslı senkron motorlar daha fazla güç ve verimlilik sağlıyor. Elektrikli motor, Tremery'deki (Fransa) STELLANTIS-NIDEC ortak girişimi tarafından üretiliyor. Vites kutusu, Stellantis tarafından Valenciennes'de (Fransa) üretiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)