Yeni nesil Peugeot 308, kamuflajlı prototiplerinden farklı olarak, bu sefer de Station Wagon gövde tipiyle kameralara yakalandı.

Yeni nesil Peugeot 308'in kamuflajlı prototipleri daha önce birçok kez karşımıza çıkmıştı. Ancak bu kez, yeni nesil Peugeot 308 Station Wagon casus kameralara yakalandı.

Avrupa hatchback pazarının en önemli isimlerinden olan 308'in Station Wagon versiyonuna ilgi oldukça fazla. Kıtada her geçen gün genişleyen station wagon segmenti, yeni Peugeot 308 ile daha rekabetçi konuma gelecek.

Gelen fotoğrafların, yoğun kamuflaj nedeniyle fazla bir detay içermediğini söylememiz gerek. Yine de fotoğraflardan, aracın boyutlarının sabit kaldığını görüyoruz.

Daha sportif bir yapıya sahip olması beklenen Peugeot 308 Station Wagon, Fransız üreticinin yeni tasarım diliyle bir hayli şık görünecek.

YENİ PLATFORMU KULLANACAK

Yeni 308 ailesi, Peugeot'nun EMP2 adını verdiği platforma geçiş yapacak. Bu platformun en büyük avantajı ise elektrikli ünitelere izin veriyor olması. Yani station wagon model de yarı hibrit ya da PHEV versiyonlarına kavuşacaktır.

İddialara göre 308 ailesi beklenenin dışında bir genişleme yaşayacak. Station wagon ve hatchback türevlerine ek olarak çok daha kaslı ve SUV detayları taşıyan bir 308 türevinin de satışa sunulması bekleniyor.