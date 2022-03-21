Yeni nesil Porsche 718'ler sadece elektrikli olacak

Porsche yeni nesil 718'lerin sadece elektrikli olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Elektrikli araç pazarının giderek büyümesiyle harekete geçen otomobil üreticileri, gelecekte bu alanda söz sahibi olabilmek için çeşitli yatırımlar yapıyor.

Bu üreticilerden biri olan Porsche, Almanya’da elektrikli araçlar için batarya hücresi üretecek bir fabrika inşa edeceklerini ve bununla, elektrikli ulaşım planlarını hızlandıracaklarını daha önce açıklamıştı.

YENİ NESİL 718'LER SADECE ELEKTRİKLİ OLACAK

Porsche, cuma günü düzenlediği yıllık konferansta, yeni nesil 718 Boxster ve 718 Caman'in elektrikli güç aktarma organlarından başka bir seçenek kullanmayacağını resmen açıkladı.

Böylelikle 718, birkaç yıldır piyasada olmayan Taycan ve yakında tanıtılacak yeni nesil Macan'ın ardından saf elektriğe geçiş yapan üçüncü Porsche modeli olacak.

Porsche, kendi şarj altyapısına ek olarak ortaklarıyla birlikte daha fazla şarj istasyonuna yatırım yapmayı da planladığını duyurdu.

Tüm bu ileriye dönük çalışmalar Porsche'yi elektrikli araç pazarında daha iddialı konuma getirecek.

Otomobil üreticisi, 2021'de dünya çapında 301 bin 915 araç teslim ederek kendi rekorunu kırmıştı. Gelecek yıllarda satışlardaki elektrikli araç payının yüzde 80'lere kadar çıkması bekleniyor.