Yılın en çok beklenilen modelleri arasında yer alan yeni nesil Range Rover, bu kez Almanya'nın Stuttgart kentinde ortaya çıktı.

Land Rover mühendislerinin şu sıralar üzerinde çalıştığı yeni nesil Range Rover, testlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda casus fotoğraflarını sizlerle paylaştığımız yeni model, Nürburgring pistinde kamuflajlı bir şekilde birçok kez karşımıza çıkmıştı.

Otomobilin kamuflajlı prototip sürümü, bu kez Almanya'nın Stuttgart kentinde casus kameralara yakalandı.

Yeni nesil Range Rover, Almanya'da görüntülendi - VİDEO

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Range Rover, MLA platformu üzerinde yükselecek. Bu da aracın büyüyeceği ve LWB versiyonlarına kavuşacağı anlamına geliyor. Yeni platform sayesinde Range Rover'ın daha hafif bir araç olacağı da konuşuluyor.

Baz modelin standart altı silindirli ve yarı hibrit destekli bir motor ile geleceği öne sürülüyor. Ayrıca aracın PHEV (plug-in hybrid) versiyonunun da satışa sunulması bekleniyor.

Yeni nesil modelin, 2021 yılının sonlarına doğru tanıtılmasını bekliyoruz. Araç, ancak 2022 yılında satışa sunulabilecek.