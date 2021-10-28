Yeni nesil Range Rover tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Yılın en çok beklenilen modelleri arasında yer alan yeni nesil Range Rover'ın nihayet örtüsü kalktı. Otomobilin öne çıkan özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Land Rover mühendislerinin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Range Rover artık yüzünü gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda casus fotoğraflarını sizlerle paylaştığımız yeni model, Nürburgring pistinde kamuflajlı bir şekilde birçok kez karşımıza çıkmıştı.

Yeni Range Rover, genel çizgisini kaybetmeden yenilenen gövde tasarımı, yeni teknolojileri ve motor seçenekleriyle geliyor.

2022 RANGE ROVER TASARIM DETAYLARI

Yeni Range Rover, dış tarafta görmeye alışık olduğumuz genel tasarım detaylarından vazgeçmiyor.

Ön bölümde farların, üst panjurun ve tamponda boydan boya uzanan merkez hava girişinin güncellendiğini görüyoruz.

Panjur ve tampondaki detaylar versiyona göre değişiklik gösteriyor. Yanda ise gizli kapı kolları, camlar ve kapılar dahil olmak üzere daha pürüzsüz bir görünüm var.

Yeni nesil Range Rover'ın iç mekanında 13.7 inç dijital gösterge ekranı ve 13.1 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor.

Arkadaki yolcular için de ön koltuk sırtlarında bulunan 11.4'er inçlik ekranlar mevcut. Ayrıca dört koltuk konfigürasyonu devrede olduğunda, arka iki koltuk arasındaki bölümde 8 inçlik bir dokunmatik ekran daha devreye giriyor.

Lüks SUV' modelinde ayrıca, donanım seviyesine bağlı olarak 35 hoparlörlü, 1600 watt Meridian Signature ses sistemi de var.

Ayrıca otomatik açılıp kapanabilen kapılar da opsiyon listesindeki gelişmiş özellikler arasında yer alıyor.

YENİ RANGE ROVER MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni nesil Range Rover, Avrupalı müşteriler için üç dizel, üç benzinli ve iki şarj edilebilir hibrit seçeneği ile geliyor.

Benzinli tarafta P360 ve P400 motorlar, dizel tarafta ise D250, D300 ve D350 olarak adlandırılan motorlar mevcut.

Benzinli tarafta en dikkat çeken seçenek ise BMW kaynaklı P530 V8 ünite olacak. 523 beygir güç üreten 4.4 litre çift turbo V8 ünite kullanacak olan bu model, gücünü dört tekerleğe birden ZF 8 ileri otomatik şanzımanla aktaracak. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamladığı da paylaşılan bilgiler arasında.

Yeni Range Rover'ın şarj edilebilir hibrit versiyonları ise 3.0 litre altı silindirli benzinli ünite, 38.2 kWsa lityum iyon batarya ve 105 kW elektrik motorunu bir araya getiriyor.

Bu seçeneklerden ilki 434 beygir, daha güçlü olanı ise 503 beygir güç üretiyor. Söz konusu versiyonların gerçek dünya koşullarında 80 kilometre saf elektrikli sürüş sunması bekleniyor.

Yeni nesil Range Rover'ın tamamen elektrikli versiyonu da 2024 yılında aileye katılacak.

YENİ RANGE ROVER FİYAT

Modelin Almanya'daki başlangıç fiyatı 121 bin euro olarak açıklandı. Ülkemizde ise mevcut makyajlı kasanın başlangıç fiyatı 4 milyon TL'ye yakın.

Kaynak: Donanımhaber