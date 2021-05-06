Yeni nesil Range Rover'dan yeni görüntüler geldi

Yeni nesil Range Rover modeline ait yeni casus fotoğraflar ortaya çıktı. Park halinde çekilen görüntüler, araca kısa bir bakış atmamıza olanak tanıyor.

Son olarak Nürburgring pistinde kamuflajlı bir şekilde test edilirken karşımıza çıkan yeni nesil Range Rover, bu kez de park halindeyken oldukça yakından fotoğraflandı.

Fotoğraflar yakından çekilmiş olsa da yeni nesil Range Rover'ın üstü hala yoğun kamuflaj ve sahte paneller ile kaplı. Bu nedenle aracı tüm detaylarıyla incelemek neredeyse imkansız.

Yeni modelin, ince detaylar ile güncel neslinden ayrışacağı belirtiliyor. Örneğin aracın ön yüzü eskisinden daha büyük ve ihtişamlı görünüyor. Arka kısımda çok fazla şey göremesek de stop takımlarının değişmesi muhtemel.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM İÇ MEKANDA

Asıl değişim ise aracın yaşam alanında gerçekleşecek. Teknolojik bir devrim geçirecek olan Range Rover, devasa bir dijital gösterge takımı ve bilgi eğlence sistemi ile gelecek.

Direksiyon üzerinde hem fiziksel hem de dokunmatik tuşlara sahip olacak model, güvenlik asistanları listesine de yeni isimleri ekleyecek.

Baz modelin standart altı silindirli ve yarı hibrit destekli bir motor ile geleceği öne sürülüyor. Ayrıca aracın PHEV (plug-in hybrid) versiyonunun da satışa sunulması bekleniyor.

Güncel modelde bulunan 2.0 litrelik turbolu motor, bu hibrit versiyon için uygun bir seçenek olabilir. İddialara göre bir V8 motor seçeneği de opsiyon listesinde olacak. Son olarak yeni Range Rover'ın 2021 yılı bitmeden tanıtılacağını da hatırlatalım.

Kaynak: Motor1 Türkiye