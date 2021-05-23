Yeni nesil Range Rover'dan yeni video geldi

Yılın en çok beklenilen modelleri arasında yer alan yeni nesil Range Rover, Nürburgring pistinde test edilirken görüntülendi.

Land Rover mühendislerinin şu sıralar üzerinde çalıştığı yeni nesil Range Rover, testlerine devam ediyor:

Geçtiğimiz günlerde casus fotoğraflarını sizlerle paylaştığımız yeni model, bu kez de Nürburgring pistinde kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıktı.

Ağır ve yerden yüksek bir araç olmasına rağmen virajlarda oldukça dengeli görünen SUV, yol tutuşu anlamında kendisini geliştirmiş gibi görünüyor.

Yeni nesil Range Rover test edildi - VİDEO

Range Rover'ın dış tasarımının genel anlamda çok fazla değişmesi beklenmiyor. Ancak marka, asıl değişimi iç mekanda yapacak.

Teknolojik bir devrim geçirecek olan Range Rover, devasa bir dijital gösterge takımı ve bilgi eğlence sistemi ile gelecek.

Direksiyon üzerinde hem fiziksel hem de dokunmatik tuşlara sahip olacak model, güvenlik asistanları listesine de yeni isimleri ekleyecek.

TEKNİK DETAYLAR

Baz modelin standart altı silindirli ve yarı hibrit destekli bir motor ile geleceği öne sürülüyor. Ayrıca aracın PHEV (plug-in hybrid) versiyonunun da satışa sunulması bekleniyor.

İddialara göre bir V8 motor seçeneği de opsiyon listesinde olacak. Son olarak yeni Range Rover'ın 2021 yılı bitmeden tanıtılacağını da hatırlatalım.

2022 yılının ilk günlerinde ise yeni Range Rover sahipleri ile buluşmaya başlayacak.