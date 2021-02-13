Yeni nesil Rolls-Royce Ghost Türkiye’de satışta

Rolls-Royce’un şimdiye kadar ürettiği modeller içerisinde, teknolojik açıdan en gelişmiş otomobil olma özelliğine sahip Ghost, Türkiye'de satışa sunuldu.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında dünya çapında tanıtımı yapılan yeni nesil Rolls-Royce Ghost, artık Türkiye yollarına çıkıyor.

Yeni mimarisi ve ileri teknolojisiyle yeteneklerini geliştiren Ghost, Rolls-Royce’un şimdiye kadar ürettiği modeller içerisinde, teknolojik açıdan en gelişmiş otomobil olma özelliğine sahip.

Otomobil, Planar Süspansiyon Sistemi ile birlikte yol yüzeyini kameralarla tarayan ve yoldaki kusurları tespit ederek süspansiyonu ayarlayan ‘Flagbearer’ teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda minimalist bir tasarım ile geliştirilen yeni nesil Ghost, otomatik açılıp kapanabilen kapılara sahip ilk Rolls-Royce modeli.

TEKNİK DETAYLAR

Marka, Ghost'ta Twin Turbo 6.75 V12 motora yer vermiş. Ayrıca Ghost'ta kullanılan 100 kg’lık yalıtım malzemesi ile seslerin içeri girmesi engelleniyor.

2.5 ton üzerindeki araç 543 beygir gücünde ve tork değeri de 850 Nm. Performans canavarlarını kıskandıracak olan bu motor sayesinde araç, 100 km’ye 4.8 saniye saniyede çıkıyor.



Aracın Türkiye fiyatı, distribütörü Royal Motors tarafından 1 milyon 98 bin euro olarak açıklandı.



