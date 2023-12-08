Yeni nesil Suzuki Swift yollara çıktı: İşte özellikleri Yeni Suzuki Swift, 1.2 mild hibrit motor ve CVT ile Japonya yollarına çıktı. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Japon otomobil üreticisi Suzuki, en sevilen modellerinden olan Swift'i yenileyerek kendi ülkesinde satışa sundu.

Bugüne kadar 9 milyon adetlerde satış rakamına ulaşan Swift, 1.2 mild hibrit motor ve CVT ile müşterilerle buluştu.

Suzuki, 4. nesil Swift’in tamamen yeniden tasarlandığını söylese de bazı benzerlikler dikkat çekiyor. Özellikle ön bölüm, eski tasarıma oldukça benziyor. Yeni tasarımda, kaput küçültülerek dış çizgiler daha da belirginleştirildi.

Yeniden tasarlanan kabin, eski ve yeni öğelerin etkileyici bir birleşimini sunuyor. Araç, modern bir dokunmatik tablet ekranla donatılan multimedya ekranıyla güncellenmiş bir görünüm kazanıyor.

Hangi teknolojiler var

Yeni araçta bulunan teknolojiler arasında Şerit Takip Asistanı, Sürücü İzleme ve Çift Sensörlü Fren Desteği II gibi özellikler dikkat çekiyor.

Bu sistem, kamera ve radar görüntülerini birleştirerek, sürücüyü çevresindeki araçlara, bisikletlere ve yayalara karşı uyarabiliyor. Ayrıca, sürücü zamanında tepki vermezse otomatik frenleme özelliği devreye giriyor.

Teknik detaylar

Mevcut Swift gibi, yeni model de standart olarak mild hibrit üniteyle geliyor. Suzuki, 1.2 litrelik 3 silindirli motor için güç veya performans rakamlarını henüz açıklamadı.

Kesin olmamakla birlikte mevcut otomobilin 1,2 litrelik hafif hibritinin 82 bg (83 PS) güç ürettiğini ve isteğe bağlı CVT şanzımanla 100 km/s hıza ulaşmasının 12,2 saniye sürdüğünü belirtelim.

Birkaç hafta önce piyasaya çıkan yeni Swift’in Japonya versiyonu yalnızca CVT şanzımanla geliyor, ancak Avrupa modelinin manuel şanzımana da sahip olacağı iddia ediliyor.

Yeni Suzuki Swift, gelecek yıl Avrupa yollarına çıkacak.