Yeni nesil Suzuki Swift'ten ilk fotoğraflar geldi Yeni Suzuki Swift'in görselleri, önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılacak olan yeni nesil üretim modeline yakın bir bakış atmamızı sağlıyor.

ensonhaber.com

Japon otomobil üreticisi Suzuki, en sevilen modellerinden olan Swift'in yeni nesli üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Şirket, ay sonunda düzenlenecek olan Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıtacağı yeni nesil Swift'in ilk fotoğraflarını yayınladı.

2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil Swift, 2025'te ise tamamen elektrikli versiyonuna kavuşacak.

Yeni Suzuki Swift neler sunuyor

Otomobile daha yakından bakıldığında, daha fazla kıvrıma sahip tamamen yeniden tasarlanmış kaput, balık ağzı petek ızgarası, yeni LED aydınlatma üniteleri ve çift tonlu dış görünüm dikkat çeken detaylar arasında.

Suzuki, yeni Swift'in sahiplerinin günlük hayatlarına eğlence katmaya odaklanarak geliştirildiğini söylüyor.

Ayrıca ön çamurlukta aracın hibrit motor kullandığını gösteren ufak bir plaka yer alıyor. Arka kısımda ilk dikkat çeken detay tampon tasarımının daha sportif hale gelmesi.

Yeni Swift'in kaputunun altında kapasitesi bilinmeyen "yüksek verimli" bir motor olacak.

Suzuki daha fazla detay vermese de bu motor, mevcut modele güç veren hafif hibrit 1.2 litrelik benzinli motorun geliştirilmiş bir versiyonu olabilir.

Aracın karşımızda duran üretime en yakın versiyonu 26 Ekim ile 5 Kasım tarihleri ​​arasında düzenlenecek Japonya Mobilite Fuarı'nda görücüye çıkacak. Bu nedenle, otomobil hakkında daha fazla bilgiyi ay sonunda elde edeceğiz.