Yeni nesil Toyota Aygo ilk defa görüntülendi

2018 yılında makyajlanan Toyota Aygo, yenilenen yüzüyle ilk defa casus kameralara yakalandı. İştw 2021 Toyota Aygo ile ilgili tüm detaylar.

2018 yılında makyajlanan Toyota Aygo, yavaş yavaş yerini güncel modeline bırakmaya hazırlanıyor. Daha önce bu isimle devam edeceklerini açıklayan Japon şirket, yeni modelin üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Otomobilin tanıtılmasına uzun bir süre var, ancak yeni Aygo ile ilgili ilk casus fotoğraflar yayınladı.

Söylentilere göre Toyota, yeni nesilde Aygo'yu A segmenti hatchback formülünden farklı olarak, crossover izleri taşıyan bir gövdeye geçirecek. Ancak ilk casus fotoğrafında gördüğümüz küçük jantlı model bu iddiayı pek desteklemiyor.

TOYOTA AYGO NELER SUNACAK

İlk aşamada üç silindirli ve muhtemelen 1.0 litre hacminde benzinli motor ile yollara çıkacak olan Aygo, ileri aşamada hibrit seçeneğiyle de karşımıza çıkacak.

Toyota, şu anda küçük elektrikli otomobillerin ticari açıdan pek mantıklı olmadığını öne sürerek, Aygo'nun yüzde 100 elektrikli versiyonunu şimdilik düşünmüyor.



Aygo'nun geliştirme çalışmalarının en az 1 yıl daha süreceği tahmin ediliyor. Bu nedenle 2021 yılında, otomobile ait birçok detay karşımıza çıkacaktır.