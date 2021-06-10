Yeni nesil Toyota Land Cruiser tanıtıldı

Toyota'nın yeni TNGA platformuna geçiş yapan yeni Land Cruiser modeli görücüye çıktı. İşte yeni nesil Toyota Land Cruiser özellikleri...

Uzun zamandır merakla beklenen yeni nesil Toyota Land Cruiser, LC300 adlı yeni jenerasyona görücüye çıktı. Toyota'nın yeni TNGA platformuna geçiş yapan araç, tasarım olarak çok fazla değişikliğe uğramıyor.

Motor seçeneklerine bakacak olursak, aracın, 5.7 litrelik atmosferik V8 motoru yerini yeni geliştirilmiş 3.5 litrelik bir V6 motora bırakmış durumda.

Bildiğiniz üzere, özellikle Avrupa'da ülkeler emisyon standartlarını bir hayli zorlayıcı hâle getirdi. Bu sebepten dolayı otomobil üreticileri daha küçük motor hacimlerine yönelmek durumunda kaldı. Toyota Land Cruiser da bu duruma maruz kalan en güncel araç oldu.

V8 motordan 2 silindir eksilmiş olmasına rağmen, araçta 2 adet turboşarj ünitesi yer aldığı için, bu yeni V6 motor atmosferik V8 motora göre 30 beygir daha fazla güç üretmeyi başarıyor. Aynı zamanda tork değerinde de benzer bir artış gerçekleşmiş. Bu motorun tam değerleri ise 415 beygir güç ve 650 Nm tork olarak açıklandı.

2 adet turboşarj ünitesi aynı zamanda aracın alt devirlerde daha canlı olmasını ve toplamda daha az yakıt tüketmesini de sağlıyor. Bu motorda 10 ileri otomatik şanzıman yer aldığını da görüyoruz. Bu kombinasyonla araç 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniye gibi oldukça başarılı bir sürede tamamlıyor.

Toyota, bu motor seçeneklerine ek olarak bazı ülkelerde çift turbolu 3.3 litrelik dizel bir motor seçeneği sunacağını da belirtiyor. O seçeneğin de 310 beygir güç ile 700 Nm tork üreteceği belirtiliyor. Tabii Toyota henüz hiçbir motor seçeneği için yakıt tüketim değerlerini açıklamadı.



DİĞER DETAYLAR

Araçta AVS adlı adaptif bir süspansiyon sistemi ve E-KDSS adlı elektronik bir süspansiyon stabilizasyon sistemi de yer alıyor.

Beşinci jenerasyon Land Cruiser, Multi-Terrain Select adlı sürüş modu seçeneğine de sahip ve bu seçeneğe yeni sürüş modları da eklenmiş.

Aracın Multi-Terrain Monitor adlı kamera sistemi de arazi sürüşlerinde alt kısımları göstererek sürücülere yardımcı oluyor. Araçtaki Crawl Control adlı bir başka sistem de arazi sürüşleri esnasında hızı sabitlemeye yarıyor.

Konsol düzeni hemen hemen aynı kalan araç 9 inç'lik bir bilgi eğlence ekranı sunuyor. Bu ekran opsiyonel olarak 12.3 inç'e yükseltilebiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine ek olarak kabinde kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, 360 derecelik kamera, head-up display gibi donanımlar da yer alıyor.

Bunlara ek olarak elektrikli olarak ayarlanabilen direksiyon, hava iyonizeri, parmak izi okuma sistemi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler de görülüyor.

Toyota'nın Safety Sense adını verdiği güvenlik paketi kapsamında adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve adaptif uzun farlar gibi donanımlar da bulunuyor. Otomobilin fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Motor1 Türkiye