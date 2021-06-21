Yeni nesil Toyota Tundra sızdırıldı

Toyota'nın tanıtmaya hazırlandığı yeni pick-up modeli Tundra kendini gösterdi. Araç meraklıları, fotoğrafları internette yayınladı.

Japon otomobil üreticisi Toyota, geçtiğimiz mayıs ayında yeni nesil Tundra pick-up modelinin bazı karanlık teaser görüntülerini paylaşmıştı.

Toyota, artık gizemli paylaşımları bir kenara bırakıp yeni Tundra'yı resmi olarak tanıtabilir. Çünkü yeni Tundra'nın açıkça göründüğü görüntüler internete sızdırıldı.

Bu sızıntı görüntülerdeki Tundra'nın, TRD Pro adlı bazı ekstralara sahip özel versiyon olduğu düşünülüyor.

Ayrıca aracın ön yüzündeki Toyota yazısının etrafındaki ışıklar gibi tüm detaylar, firmanın paylaştığı ipucu görüntüleriyle de eşleştiği için, bu sızıntı görüntülerin doğruluğu da kesin görünüyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Eskisi gibi oldukça heybetli görünmeye devam eden Toyota Tundra'nın yenisinde motor seçenekleri arasında çift turbolu 3.5 litrelik bir V6 motor seçeneğinin bulunacağı da belirtiliyor. Buna ek olarak hibrit bir seçenekten de bahsediliyor.

Ayrıca, Toyota şimdiden yeni Tundra'nın baz versiyonunun bile mevcut 5.7 litrelik V8 motordan daha güçlü olacağını doğruladı.

Burada bahsedilen 5.7 litrelik motorun 380 beygir civarında güç ürettiği göz önüne alınırsa, yeni Tundra'nın güç ve tork anlamında müşterileri oldukça memnun edeceğini söyleyebiliriz.

Yeni Tundra'nın kesinleşen bir tanıtım tarihi ise bulunmuyor. Bu nedenle Tundra meraklıları biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

Kaynak: Motor1 Türkiye