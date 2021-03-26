Yeni nesil Volkswagen Amarok ortaya çıktı

Volkswagen, yeni nesil Amarok modelinin tasarımını gözler önüne seren bir görüntü paylaştı. İşte Volkswagen Amarok hakkında son gelişmeler...

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sevilen pick-up modeli Amarok'un yenilenen versiyonunun çizim görüntüsünü ilk kez geçtiğimiz yıl bizlerle paylaşmıştı.

O görüntüde araç, bir konsept araca daha yakındı ve bu nedenle pick-up hakkında pek fazla fikir sahibi olamıyorduk.

Bir yılın aranın ardından yeni bir paylaşım daha yapan Alman şirket, bu sefer Amarok'un neredeyse üretime hazır halini yayınladı.

FORD ORTAKLIĞIYLA ÜRETİLECEK

Ticari araçları konusunda bir ortaklığa imza atan Volkswagen ve Ford, yeni Amarok modelini birlikte üretecek.

Volkswagen'in, Ford Ranger pick-up'ının platformuna ortak olması ise Amarok'un ikinci jenerasyonunun devamını sağlamış bulunuyor. Aksi takdirde firma, Amarok'un üretim maliyetlerinden dolayı bu modeli sonlandırma düşüncesini gözden geçiriyordu.

Gelen diğer haberlere göre Volkswagen Amarok, Ford Ranger Raptor gibi performanslı bir versiyona da kavuşacak. Bu versiyonun Amarok R olarak adlandırılma ihtimali de yüksek. Söylenenlere göre bu versiyon 300 beygir civarında bir güce sahip olacak.

GELECEK YIL TANITILACAK

Son olarak yeni nesil yani ikinci jenerasyon Volkswagen Amarok'un 2022 yılı içerisinde tanıtılmasının planlandığını ve aracın, yeni Ford Ranger'ın da üretildiği Güney Afrika'daki Ford Silverton fabrikasında banttan ineceğini belirtelim.