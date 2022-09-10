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    Yeni nesil Volkswagen Tiguan böyle görünecek

    Yeni nesil Volkswagen Tiguan modelinin tasarımını gösteren render görüntüleri oluşturuldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 08:54
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    Yeni nesil Volkswagen Tiguan böyle görünecek

    İlk olarak 2007'de piyasaya sürülen Volkswagen'in başarılı modeli Tiguan, Alman marka için oldukça önemli bir yere sahip.

    Özellikle boyutlarıyla ve SUV oluşuyla birçok kişinin tercihi olan Tiguan, gelecek yıl yeni nesline kavuşacak.

    Şimdi ise aracın casus fotoğraflarından yola çıkarak render görselleri oluşturuldu ve aracın tasarımı ortaya çıkarıldı.

    Volkswagen Tiguan nasıl görünecek

    Araç genel olarak ID.4 ve Golf baz alınarak tasarlandı. Yeni nesil Tiguan, bir öncekine göre daha büyük bir otomobil olacak. Dış tasarımdan baktığımızda araç küçük bir Touareg'i andırıyor.

    Ön tarafta yer alan ince far grubu ve altta konumlanan havalandırma ızgarası aracı oldukça şık ve sportif gösteriyor.

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    3. nesil Tiguan'da VW'nin en temiz içten yanmalı motorlar kullanılacak. Birkaç yıl içerisinde devreye girmesi beklenen Euro 7 düzenlemelerine uygun olacak motorların yanı sıra eHybrid kurulumunun da karşımıza çıkabilir.

    Tüm bunlara ek olarak performanslı bir R versiyonu da bizlere sunulacak. Aracın iç mekanı her ne kadar ID.4'e benzeyecek dense de henüz ayrıntılar bilinmiyor.

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