Yeni Nissan Ariya'nın üretileceği yer belli oldu

Yeni Nissan Ariya'nın Avrupa versiyonunun nerede üretileceği belli oldu. Model, markanın kendi evi Japonya’dan yollara çıkacak.

Nissan, elektrikli modelleri kapsayan gelecek vizyonunun başlangıç noktası olan Ariya'yı geçtiğimiz temmuz ayında tanıtmıştı.

Avrupa'da 2021'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulması planlanan Nissan Ariya'nın üretim yeri de belli oldu. Marka, yeni modelini kendi evi olan Japonya'da banttan indirecek.

Aslına bakacak olursak Nissan, yeni Ariya'nın Avrupa'da yola çıkacak modellerinin üretimini İngiltere'de yapmak istiyordu. Ancak Brexit nedeniyle işini şansa bırakmak istemeyen şirket, üretimi kaydırmak zorunda kaldı.





İngiltere, anlaşma yapmadan AB'den ayrılırsa, Nissan Manş Denizi'ni aşan her Ariya için yüzde 10 vergi ödemek zorunda kalacak. Ancak şirket, Japonya’dan ihraç edeceği her model için yalnızca yüzde 7.5 oranında vergi verecek.

TEKNİK DETAYLAR

Avrupa'da 2021'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulması planlanan Nissan Ariya'nın arkadan çekişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere toplam 5 farklı versiyonu bulunacak.

Arkadan çekişli olan giriş seviyesi modelde, 215 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motor ile 65 kWh'lık batarya paketi bulunacak. Söz konusu model 450 kilometre sürüş menzili sunacak.

Daha güçlü ve daha uzun menzilli bir arkadan itişli versiyon arayanların ihtiyacına da 90 kWh'lık batarya ile donatılan versiyon cevap verecek. Nissan Ariya'nın bu versiyonu Japonya'daki ölçümlere göre 610 kilometre menzil sunacak ve 239 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip olacak.

Dört tekerlekten çekişli versiyonların giriş seviyesinde ise toplamda 335 beygir güç ve 560 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunacak.

Batarya kapasitesi ise tek motorlu kardeşiyle aynı (65 kWh). Söz konusu versiyon, 430 kilometre olarak açıklanan sürüş menzili ile ailenin en az menzilli üyesi olacak.

Son olarak, Avrupa'daki Nissan Ariya ailesinin en tepesinde toplamda 389 beygir güç ve 600 Nm tork sunan iki elektrik motoruna sahip bir versiyon bulunacak. 90 kWh'lık batarya paketine sahip olacağı açıklanan bu versiyon tek şarjla 580 kilometre sürüş menzili sunacak.

FİYAT

Nissan Ariya, 2021'in ortalarında önce Japonya'da ardından ABD'de satışa sunulacak. Aracın başlangıç fiyatı ise 40 bin dolar olarak belirlendi.