Yeni Nissan Qashqai e-Power Türkiye'de satışta

Yeni Nissan Qashqai'nin e-Power isimli hibrit versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobilin fiyatını ve öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.

Nissan, tamamen yeni e-POWER teknolojisi ile donatılan Qashqai ve elektrikli modeli Ariya’nın global lansmanını, temmuz ayında Stockholm'de gerçekleştirmişti.

Henüz yüzde 100 elektrikli araç kullanmaya hazır olmayan tüketicilere hitap eden bir Nissan teknolojisi olan Qashqai e-POWER, Türkiye pazarına giriş yaptı.

Nissan Qashqai e-Power neler sunuyor



Nissan Qashqai e-Power, Türkiye'de Design Pack, Skypack ve Platinum Premium adı verilen üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

Söz konusu modelde içten yanmalı olarak üç silindirli 1.5 litre turbo benzinli motor kullanılıyor. Bu motor tek başına 156 beygir güç üretiyor.

Benzinli motor, sürüş senaryosuna göre invertör aracılığıyla yüksek voltaj bataryasına, elektrik motoruna veya her ikisine de enerji üretiyor.

Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade edilebilir.

Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel hibrit otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak daha zevkli, zahmetsiz ve sorunsuz sürüş deneyimini, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan sunuyor.

Markanın yeni Nissan Qashqai e-Power için paylaştığı fabrika verilerine göre otomobil; 5.4 lt/100 km ortalama yakıt sarfiyatı, 122 g/km CO2 emisyonu, 1000 km'nin üzerinde menzil ve 7,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi gibi özellikler sunuyor.





Nissan Qashqai e-Power fiyatı

Yeni Nissan Qashqai e-Power'ın fiyatı 1 milyon 171 bin 600 TL'den başlıyor. Otomobilin en üst seviye paketi Qashqai e-Power Platinum Premium fiyatı ise 1 milyon 356 bin 400 TL olarak açıklandı.