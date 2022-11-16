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    Yeni Nissan Qashqai e-Power Türkiye'de satışta

    Yeni Nissan Qashqai'nin e-Power isimli hibrit versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobilin fiyatını ve öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:37
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    Yeni Nissan Qashqai e-Power Türkiye'de satışta

    Nissan, tamamen yeni e-POWER teknolojisi ile donatılan Qashqai ve elektrikli modeli Ariya’nın global lansmanını, temmuz ayında Stockholm'de gerçekleştirmişti.

    Henüz yüzde 100 elektrikli araç kullanmaya hazır olmayan tüketicilere hitap eden bir Nissan teknolojisi olan Qashqai e-POWER, Türkiye pazarına giriş yaptı.

    Nissan Qashqai e-Power neler sunuyor

    Nissan Qashqai e-Power, Türkiye'de Design Pack, Skypack ve Platinum Premium adı verilen üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

    Söz konusu modelde içten yanmalı olarak üç silindirli 1.5 litre turbo benzinli motor kullanılıyor. Bu motor tek başına 156 beygir güç üretiyor.

    Benzinli motor, sürüş senaryosuna göre invertör aracılığıyla yüksek voltaj bataryasına, elektrik motoruna veya her ikisine de enerji üretiyor.

    nissan qashqai

    Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade edilebilir.

    Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel hibrit otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak daha zevkli, zahmetsiz ve sorunsuz sürüş deneyimini, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan sunuyor.

    Markanın yeni Nissan Qashqai e-Power için paylaştığı fabrika verilerine göre otomobil; 5.4 lt/100 km ortalama yakıt sarfiyatı, 122 g/km CO2 emisyonu, 1000 km'nin üzerinde menzil ve 7,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi gibi özellikler sunuyor.

    nissan

    Nissan Qashqai e-Power fiyatı

    Yeni Nissan Qashqai e-Power'ın fiyatı 1 milyon 171 bin 600 TL'den başlıyor. Otomobilin en üst seviye paketi Qashqai e-Power Platinum Premium fiyatı ise 1 milyon 356 bin 400 TL olarak açıklandı.

    nissan

    nissan

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