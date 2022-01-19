Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de: İşte fiyatı

Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobilin özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın oldukça iyi satış rakamları elde ettiği SUV modeli Qashqai'nin en yeni sürümü, 1.33 litre hacimli turbo benzinli motoruyla 2019'da Türkiye pazarına girmişti.

Şimdi ise tasarım ve teknoloji olarak baştan üretilen 2022 Qashqai, ülkemizde satışa sunuldu.

Yeni Qashqai, Türkiye'de Tekna, Design, Skypack ve Platinum Premium isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek.

TEK MOTORLA GELDİ

Kaputun altında ise tek motor seçeneği mevcut. Otomobilde yer alan, 1.3 DIG-T ünite 158 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Söz konusu motorda 12V hafif hibrit desteği de var.

Yeni Nissan Qashqai'nin sadece Tekna versiyonunda 6 ileri manuel şanzıman bulunuyor. Onun dışında tüm seviyelerde yeni nesil Xtronic CVT otomatik şanzıman karşımıza çıkıyor. Ayrıca Skypack ve Platinum Premium seviyelerinde 4x4 opsiyonu da tercih edilebiliyor.

YENİ QASHQAI FİYAT LİSTESİ

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 626 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna - 656 bin 500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Design - 703 bin 500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack - 727 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 - 760 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium - 809 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 - 842 bin TL