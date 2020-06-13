Yeni Nissan X-Trail, 15 Haziran’da tanıtılacak

Nissan'ın popüler crossover modeli X-Trail, 15 Haziran'da tanıtılmak için gün sayıyor. Gelin otomobile daha yakından bakalım.

Birçok casus fotoğraf ve sızıntılardan sonra nihayet yeni Nissan X-Trail modelinin tanıtım tarihi geldi çattı.

Nissan, 15 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikte yenilenen X-Trail modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Heyecanı daha da yukarılara çekmek isteyen Nissan, aracın ilk teaser görüntüsünü yayınladı.

Fotoğrafa baktığımızda, ilk olarak Nissan'ın "V-Motion" adını verdiği ızgara çekiyor. Far takımını ikiye bölen Japon mühendisler, alt kısımda gündüz farlarını kullanmış.

Aracın eskiden çok daha pürüzsüz görünen yüzü ise yerini çok daha sert ve kaslı bir tasarıma bırakmış.

X-Trail'i baştan aşağı yenileyecek markanın kaputun altında değişim yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor. Aracın 2.5 litrelik dört silindirli motorunu koruyacağına şimdilik neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan iddialara göre bu motorun çıkış gücü 180 bg güce kadar artırılacak.

ABD'de Rogue adıyla satılan araç aslında Japon markanın en çok sattığı modellerden biri. Geçtiğimiz yıl sadece Kuzey Amerika'da en çok satan altıncı araç olmayı başaran model, yeni teknolojileri ile çok daha fazla kullanıcıya hitap edecek.

Kaynak: Motor1 Türkiye