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    Yeni Nissan X-Trail fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail’in dördüncü nesli ülkemize geldi. İşte otomobilin güncel fiyatları.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:38
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    Yeni Nissan X-Trail fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail, yenilenerek karşımıza çıktı.

    Nissan’ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni dört tekerlekten çekiş sistemi e-4ORCE da ilk kez yeni X-Trail ile birlikte kullanıma sunuldu.

    Marka e‑POWER olarak duyurduğu teknolojisini e-4ORCE ile dört tekerlekten çekişli olarak güçlendirdi.

    İlk kez X-Trail’de karşımıza çıkan bu motor sisteminde yer alan 94 kW arka motor sayesinde, otomobil toplam 157 kW (213 PS) çıkış gücüne sahip ve 7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza kesintisiz şekilde çıkabiliyor.

    Yeni Nissan X-Trail fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri #1

    Yeni Nissan X-Trail fiyat listesi

    1.5L VC-Turbo MHEV Skypack - 1 milyon 299 bin 900 TL
    1.5L VC-Turbo MHEV Platinum Premium - 1 milyon 499 bin 900 TL
    e-4orce Skypack 4x4 - 1 milyon 674 bin 400 TL
    e-4orce Platinum Premium 4x4 - 1 milyon 824 bin 400 TL
    e-4orce Platinum Premium 7 koltuk 4x4 - 1 milyon 849 bin 400 TL

    Yeni Nissan X-Trail fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri #2

    nissan xtrail

    Yeni Nissan X-Trail fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri #4


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