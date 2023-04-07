Yeni Nissan X-Trail Nisan 2023 fiyat listesi

Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail, yenilenerek ülkemizde satışa sunulmuştu.
Nissan’ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni dört tekerlekten çekiş sistemi e-4ORCE da ilk kez yeni X-Trail ile birlikte karşımıza çıktı.
Marka, e‑POWER olarak duyurduğu teknolojisini e-4ORCE ile dört tekerlekten çekişli olarak güçlendirdi.
İlk kez X-Trail’de karşımıza çıkan bu motor sisteminde yer alan 94 kW arka motor sayesinde, otomobil toplam 157 kW (213 PS) çıkış gücüne sahip ve 7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza kesintisiz şekilde çıkabiliyor.
Yeni Nissan X-Trail fiyat listesi- Nisan 2023
Yeni yıla girmemizle birlikte zamlanan yeni X-Trail, 2023 model yılında nisan ayında da zamlı fiyatlarla karşımıza çıktı.
1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack
Aralık - 1 milyon 338 bin 600 TL
Ocak - 1 milyon 438 bin 400 TL
Şubat - 1 milyon 452 bin 500 TL
Mart - 1 milyon 518 bin 500 TL
Nisan - 1 milyon 548 bin 700 TL
1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium
Aralık - 1 milyon 493 bin 300 TL
Ocak - 1 milyon 601 bin 700 TL
Şubat - 1 milyon 617 bin 500 TL
Mart - 1 milyon 690 bin 900TL
Nisan - 1 milyon 724 bin 600 TL
e-4ORCE Skypack 4x4
Aralık - 1 milyon 724 bin 300 TL
Ocak - 1 milyon 814 bin 500 TL
Şubat - 1 milyon 841 bin 300 TL
Mart - 1 milyon 924 bin 900 TL
Nisan - 1 milyon 963 bin 300 TL
e-4orce Platinum Premium 4x4
Aralık - 1 milyon 879 bin TL
Ocak - 1 milyon 977 bin TL
Şubat - 2 milyon 006 bin 300TL
Mart - 2 milyon 097 bin 400 TL
Nisan - 2 milyon 139 bin 200 TL
e-4orce Platinum Premium 7 koltuk 4x4
Aralık - 1 milyon 905 bin 300 TL
Ocak - 2 milyon 004 bin 600 TL
Şubat - 2 milyon 034 bin 300 TL
Mart - 2 milyon 126 bin 600 TL
Nisan - 2 milyon 169 bin TL