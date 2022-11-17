Yeni Nissan X-Trail Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyat listesi

Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail’in dördüncü nesli ülkemize geldi.

Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail yeni nesline kavuştu.

Nissan’ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni dört tekerlekten çekiş sistemi e-4ORCE da ilk kez yeni X-Trail ile karşımıza çıktı.

Marka e‑POWER olarak duyurduğu teknolojisini e-4ORCE ile dört tekerlekten çekişli olarak güçlendirdi.

İlk kez X-Trail’de karşımıza çıkan bu motor sisteminde yer alan 94 kW arka motor sayesinde, otomobil toplam 157 kW (213 PS) çıkış gücüne sahip ve 7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza kesintisiz şekilde çıkabiliyor.

Yeni Nissan X-Trail Türkiye'de

Nissan düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil X-Trail'ın Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. İki farklı motor seçeneğiyle gelen yeni Nissan X-Trail fiyatları bir milyonun üzerinde.

Yeni Nissan X-Trail fiyat listesi

1.5L VC-Turbo MHEV Skypack - 1 milyon 299 bin 900 TL

1.5L VC-Turbo MHEV Platinum Premium - 1 milyon 499 bin 900 TL

e-4orce Skypack 4x4 - 1 milyon 674 bin 400 TL

e-4orce Platinum Premium 4x4 - 1 milyon 824 bin 400 TL

e-4orce Platinum Premium 7 koltuk 4x4 - 1 milyon 849 bin 400 TL