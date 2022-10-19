Yeni Nissan X-Trail Türkiye'ye geliyor

Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail’in dördüncü nesli ülkemize gelecek.

Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail yeni nesline kavuştu.

Nissan’ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni dört tekerlekten çekiş sistemi e-4ORCE da ilk kez yeni X-Trail ile tanıtıldı.

Marka e‑POWER olarak duyurduğu teknolojisini e-4ORCE ile dört tekerlekten çekişli olarak güçlendirdi.

İlk kez X-Trail’de karşımıza çıkan bu motor sisteminde yer alan 94 kW arka motor sayesinde, otomobil toplam 157 kW (213 PS) çıkış gücüne sahip ve 7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza kesintisiz şekilde çıkabiliyor.

Yeni Nissan X-Trail kasımda Türkiye'de

Kasım ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulması beklenen model, markanın Avrupa ürün gamındaki e‑POWER sürüş sistemi ile donatılan ikinci modeli oldu.