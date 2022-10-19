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    Yeni Nissan X-Trail Türkiye'ye geliyor

    Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail’in dördüncü nesli ülkemize gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 09:47
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    Yeni Nissan X-Trail Türkiye'ye geliyor

    Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail yeni nesline kavuştu.

    Nissan’ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni dört tekerlekten çekiş sistemi e-4ORCE da ilk kez yeni X-Trail ile tanıtıldı.

    Marka e‑POWER olarak duyurduğu teknolojisini e-4ORCE ile dört tekerlekten çekişli olarak güçlendirdi.

    İlk kez X-Trail’de karşımıza çıkan bu motor sisteminde yer alan 94 kW arka motor sayesinde, otomobil toplam 157 kW (213 PS) çıkış gücüne sahip ve 7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza kesintisiz şekilde çıkabiliyor.

    Yeni Nissan X-Trail kasımda Türkiye'de

    Kasım ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulması beklenen model, markanın Avrupa ürün gamındaki e‑POWER sürüş sistemi ile donatılan ikinci modeli oldu.

    Yeni Nissan X-Trail Türkiye ye geliyor #1

    Yeni Nissan X-Trail Türkiye ye geliyor #2

    nissan xtrail

    Yeni Nissan X-Trail Türkiye ye geliyor #4


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