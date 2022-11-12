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    Yeni Opel Astra, “Almanya’da 2023 Yılının Kompakt Otomobili” seçildi

    Almanya’da Yılın Otomobili Ödülleri’nin bağımsız jürisi, yeni nesil Astra'yı Almanya'nın en iyi kompakt sınıf otomobili seçti.
    • 12.11.2022 - 09:04
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    Yeni Opel Astra, “Almanya’da 2023 Yılının Kompakt Otomobili” seçildi

    İlk olarak üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan ve günümüze kadar toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Opel’in kompakt sınıftaki temsilcisi Astra, tamamen yenilenerek geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelmişti.

    Almanya’da Yılın Otomobili Ödülü seçimlerinin bu yıl 5'incisi düzenlendi. Yeni Opel Astra kompakt sınıfta sunduğu üstün sürüş keyfi, ulaşılabilir teknolojileri ve tasarım diliyle 27 otomobil uzmanı ve gazeteciden oluşan jüriyi ikna etmeyi başararak “Almanya’da 2023 Yılının Kompakt Otomobili” ödülünün sahibi oldu.

    AA'nın haberine göre, 27 üyeden oluşan bağımsız jüri, kompakt, premium, lüks, yeni enerji ve performans olmak üzere 5 kategoride her sınıfın birincisini belirliyor. Yarışmaya katılan adaylar ise fiyat ve bulunabilirlik kriterine göre seçiliyor.

    opel astra

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Almanya Başkanı Andreas Marx, “Yeni nesil Astra, Almanya’da Yılın Kompakt Otomobili Ödülü ile sadece rakiplerine meydan okumakla kalmıyor, aynı zamanda her açıdan kazanan olmak için gereken niteliklere sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.” ifadelerini kullandı.

    Yeni Opel Astra neler sunuyor

    Yeni 2022 Opel Astra'nın giriş seviyesinde 110 beygir ve 130 beygirlik güç seçeneklerine sahip 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli ünite karşımıza çıkıyor. Dizel tarafındaysa yine 130 beygir güç üreten turbo dört silindirli üniteye yer veriliyor.

    Öte yandan yeni Astra'da 1.6 litre turbo benzinli ve bir elektrik motorunun kombine edildiği PHEV seçenekler de mevcut.

    Toplamda 180 beygir ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulan hibrit sistemde, 12.4 kWsa'lik batarya paketi sayesinde 50 kilometre saf elektrikli sürüş modu bulunuyor.

    OPEL ASTRA

    OPEL ASTRA

    OPEL ASTRA

    OPEL ASTRA


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