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    Yeni Opel Astra Electric tanıtıldı: İşte özellikleri

    Yeni Opel Astra Electric, Hatchback ve station wagon gövde tipleriyle görücüye çıktı. İşte otomobil hakkında öne çıkan detaylar.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 09:51
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    Yeni Opel Astra Electric tanıtıldı: İşte özellikleri

    Stellantis çatısı altındaki markalar, son zamanlarda özellikle Avrupa'da elektrikli araçlara yöneliyor.

    Bu markalardan biri olan Opel, Astra'nın elektrikli modelini iki farklı gövde tipiyle tanıttı. Elektrikli Opel Astra, 2023'ün bahar döneminde satışa sunulacak.

    Yeni Opel Astra Electric özellikleri

    2023 Opel Astra Electric, ön tekerleklere güç veren bir elektrik motoruna sahip. Astra Electric, 115 kW (156 hp) güç sunuyor ve toplam 270 Nm tork değerine sahip.

    416 km sürüş menzili sunan otomobil, Opel'in elektrikli araç pazarındaki önemli kozlarından biri haline gelebilir.

    opel astra

    Yeni Astra Electric'in batarya paketinde 17 modül içerisine yerleştirilmiş toplam 102 pil hücresi bulunuyor. 100 kW DC hızlı şarj ile batarya 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor.

    Otomobilin performans verilerini henüz açıklamayan Opel, son hızın 170 km/s ile sınırlı olduğunu duyurdu.

    Elektrikli Astra'nın sürüş asistanları arasında ise otomatik acil durum frenine sahip ön çarpışma asistanı, aktif şeritte tutma asistanı, yorgunluk algılama, arka çapraz trafik uyarısı ve yarı otonom şerit değiştirme gibi yeni Intelli-Drive 2.0 paketine bağlı pek çok teknoloji sunuluyor.

    opel astra elektrikli

    opel astra elektrikli

    opel astra elektrikli

    opel astra elektrikli

    opel astra elektrikli

    opel astra elektrikli


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