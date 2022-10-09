Yeni Opel Astra, en iyi aile otomobili seçildi

Opel'in geçen haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni Astra modeli, "2022 Yılının En İyi Aile Otomobili" ödülünü aldı.

İlk olarak üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan ve günümüze kadar toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Opel’in kompakt sınıftaki temsilcisi Astra, geçtiğimiz haftalarda tamamen yenilenerek ülkemize gelmişti.

AA'da yer alan habere göre, Opel'in kompakt sınıfta yer alan başarılı modeli Astra, yeni nesliyle beğeni toplamaya devam ediyor.

En iyi aile otomobili seçildi

Her yıl İngiltere'de düzenlenen Business Car Ödülleri'nde '2022 Yılının En İyi Aile Otomobili' seçilen yeni Opel Astra; çekici tasarımı, rekabetçi konumu ve sunduğu katma değerler açısından jürinin övgüsünü aldı.

Yeni 2022 Opel Astra'nın giriş seviyesinde 110 beygir ve 130 beygirlik güç seçeneklerine sahip 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli ünite karşımıza çıkıyor. Dizel tarafındaysa yine 130 beygir güç üreten turbo dört silindirli üniteye yer veriliyor.

Öte yandan yeni Astra'da 1.6 litre turbo benzinli ve bir elektrik motorunun kombine edildiği PHEV seçenekler de mevcut. Toplamda 180 beygir ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulan hibrit sistemde, 12.4 kWsa'lik batarya paketi sayesinde 50 kilometre saf elektrikli sürüş modu bulunuyor.

Şanzıman seçenekleriyse tercih edilen motora göre 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şeklinde değişiyor.

Opel Astra fiyat listesi

Geçtiğimiz yıl Almanya'da satışa sunulan yeni Astra, 22 bin 465 euro seviyesinden başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşmuştu. Otomobilin ülkemizdeki fiyat listesi ise şu şekilde:

1.2 130 HP MT6 Benzin - Edition - 668 bin 900 TL

1.2 130 HP AT8 Benzin - Edition - 774 bin 900 TL

1.5 130 HP AT8 Dizel - Edition - 824 bin 900 TL

1.2 130 HP AT8 Benzin - Elegance - 844 bin 900 TL

1.2 130 HP AT8 Benzin - GS Line - 894 bin 900 TL

1.2 130 HP AT8 Benzin - GS - 924 bin 900 TL