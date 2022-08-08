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    Yeni Opel Astra eylülde Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni nesil Opel Astra, eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 08:39
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    Yeni Opel Astra eylülde Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    İlk olarak üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan ve günümüze kadar toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Opel’in kompakt sınıftaki temsilcisi Astra, tamamen yenilenerek karşımıza çıkıyor.

    Alman otomobil üreticisi Opel, Astra’nın altıncı neslinin global basın lansmanını Almanya'nın Rüsselsheim kentinde gerçekleştirmişti.

    Eylülde Türkiye'ye geliyor

    AA'da yer alan habere göre, Almanya’da üretimi başlayan Astra’nın altıncı nesli eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

    OPEL ASTRA

    Tasarım detayları

    Yeni Opel Astra, markanın yeni tasarım anlayışıyla baştan tasarlanarak Opel’in yeni marka yüzü olma niteliğini taşıyor.

    Gereksiz unsurlardan arındırılan model şeffaf ve gergin yüzeyleri, Opel Vizör tasarımıyla hiç olmadığı kadar dinamik bir görünüm sergiliyor.

    Yeni Astra, daha önce sadece üst segmentteki daha pahalı araçlarda bulunan teknolojileri kompakt sınıf müşterilerinin kullanımına sunuyor.

    Örneğin 6. nesil Opel Astra, uyarlanabilir Intelli-Lux LED Pixel Far teknolojisini müşterileri ile buluşturuyor.

    Opel’in amiral gemisi Insignia’dan bu modele aktardığı bu yenilikçi far sistemi, bünyesinde bulundurduğu 168 LED hücresiyle kompakt ve orta sınıfa öncülük ediyor.

    Yeni nesil Astra’nın iç mekanında da geleceğe doğru bir zaman sıçraması dikkat çekiyor. Tamamen dijital Pure Panel ile analog göstergeler tarihe karışıyor.

    Yenilikçi ve modern grafiklere sahip yeni insan-makine arayüzü aracılığıyla, kullanıcılara saf ve daha sezgisel bir deneyim yaşatıyor.

    Ayrıca ekstra geniş dokunmatik ekranlar sayesinde yeni Astra tıpkı bir akıllı telefon gibi, sezgisel olarak da kullanılabiliyor.

    OPEL ASTRA

    Teknik detaylar

    Yeni 2022 Opel Astra'nın giriş seviyesinde 110 beygir ve 130 beygirlik güç seçeneklerine sahip 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli ünite karşımıza çıkıyor. Dizel tarafındaysa yine 130 beygir güç üreten turbo dört silindirli üniteye yer veriliyor.

    Öte yandan yeni Astra'da 1.6 litre turbo benzinli ve bir elektrik motorunun kombine edildiği PHEV seçenekler de mevcut. Toplamda 180 beygir ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulan hibrit sistemde, 12.4 kWsa'lik batarya paketi sayesinde 50 kilometre saf elektrikli sürüş modu bulunuyor.

    Şanzıman seçenekleriyse tercih edilen motora göre 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şeklinde değişiyor.

    opel astra

    Opel Astra yurt dışı fiyatı

    Geçtiğimiz yıl Almanya'da satışa sunulan yeni Astra, 22 bin 465 euro seviyesinden başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

    OPEL ASTRA

    OPEL ASTRA

    OPEL ASTRA

    OPEL ASTRA


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