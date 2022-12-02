Yeni Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe tanıtıldı

Opel’in performanslı elektrikli modelleri için oluşturduğu, “Grand Sport elektrik” anlamını taşıyan yeni alt markası GSe, iki yeni modelle karşımıza çıktı.

Opel’in performanslı elektrikli modelleri için oluşturduğu, “Grand Sport elektrik” anlamını taşıyan yeni alt markası GSe, kompakt sınıfta Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe modelleriyle müşterilerle buluşacak.

Alman markanın, 2024 yılına kadar portföyündeki her modelin elektrikli bir versiyonunu sunma ve 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik net planları öne çıkıyor.

Bu kapsamda Opel, GSe serisinin merkezine konumlandırılan Astra Sports Tourer ve Astra hatchback modellerinde, ileri teknoloji ürünü şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle çevre sorumluluğu, sürüş konforu ve performans arasında optimum dengeyi kullanıma sunuyor.

Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe neler sunuyor

AA'nın haberine göre, 165 kW/225 HP sistem gücü ve 360 Nm maksimum tork ile yeni Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe (WLTP karma yakıt tüketimi: 1,2-1,1 lt/100 km, CO2 emisyonları 26-25 gr/km; geçici değerler) fren, hızlanma ve maksimum hız gibi kriterlerde kendi sınıflarının en iyileriyle aynı seviyede bulunuyor.

Alman otomobil üreticisi, yeni Opel Astra GSe modellerini 10 milimetre alçaltılmış özel bir şasi ile donatarak performans odaklı kullanım özellikleri sunuyor.

Yeni modeller, rakipleriyle karşılaştırıldığında viraj alma, fren yapma ve her Opel gibi yüksek hızlı otoyol sürüşlerinde üstün stabilite sağlıyor.

Opel, kısa bir süre önce 1970’lerin Manta efsanesinin modern bir yorumu olan Manta GSe’yi lanse etmişti. Bu konsept, 1970’lerin çizgilerinin günümüzde ne kadar ölümsüz olduğunu gösterdi.

Ödüllü Manta GSe aynı zamanda, ister binek ister hafif ticari araç olsun, markanın elektrikliye geçiş yolunda uyguladığı “sadece elektrikli” yaklaşımını izliyor. Opel bugün; Grandland ve Astra gibi şarj edilebilir hibrit modellerden hafif ticari araçlara kadar 12 elektrikli model sunuyor.