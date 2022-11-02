Yeni Opel Astra kasım ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Son dönemin merak edilen otomobillerinden biri olan yeni Opel Astra'ya kasımda zam geldi. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri ve fiyat listesi.

İlk olarak üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan ve günümüze kadar toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Opel’in kompakt sınıftaki temsilcisi Astra, tamamen yenilenerek Türkiye'ye geldi.

Yeni Opel Astra neler sunuyor

Yeni 2022 Opel Astra'nın giriş seviyesinde 110 beygir ve 130 beygirlik güç seçeneklerine sahip 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli ünite karşımıza çıkıyor. Dizel tarafındaysa yine 130 beygir güç üreten turbo dört silindirli üniteye yer veriliyor.

Öte yandan yeni Astra'da 1.6 litre turbo benzinli ve bir elektrik motorunun kombine edildiği PHEV seçenekler de mevcut.

Toplamda 180 beygir ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulan hibrit sistemde, 12.4 kWsa'lik batarya paketi sayesinde 50 kilometre saf elektrikli sürüş modu bulunuyor.

Opel Astra fiyat listesi - Kasım 2022

Geçtiğimiz yıl Almanya'da satışa sunulan yeni Astra, 22 bin 465 euro seviyesinden başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşmuştu. Otomobilin ülkemizdeki fiyat listesine baktığımızda ise kasım ayında zam geldiğini görüyoruz.

1.2 130 HP MT6 Benzin - Edition

Ekim: 668 bin 900 TL

Kasım: 678 bin 900 TL

1.2 130 HP AT8 Benzin - Edition

Ekim : 774 bin 900 TL

Kasım: 784 bin 900 TL

1.5 130 HP AT8 Dizel - Edition

Ekim: 824 bin 900 TL

Kasım: 834 bin 900 TL

1.2 130 HP AT8 Benzin - Elegance

Ekim: 844 bin 900 TL

Kasım: 854 bin 900 TL

1.2 130 HP AT8 Benzin - GS Line

Ekim: 894 bin 900 TL

Kasım: 904 bin 900 TL

1.2 130 HP AT8 Benzin - GS