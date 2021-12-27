Yeni Opel Astra Sports Tourer tanıtıldı: İşte özellikleri

Opel Astra Sports Tourer, iki farklı güç seviyesine sahip hibrit seçeneğiyle ilk kez tüketicilerin karşısına çıkacak.

lman otomobil üreticisi Opel, Astra’nın altıncı neslinin global basın lansmanını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Şimdi de karşımıza, Astra'nın Station wagon modeli Astra Sports Tourer çıktı.

2022 Opel Astra Sports Tourer, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle müşterilerle buluşacak. Gelin otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

2022 Opel Astra Sports Tourer tasarımı, hatchback versiyon ile büyük oranda aynı. Yenilenen station wagon'un geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri açıklanmıştı. Ancak otomobil, şimdi tüm özellikleriyle resmen tanıtıldı.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni versiyon, iki farklı güç seviyesine sahip şarj edilebilir hibrit versiyonuyla Alman otomobil üreticisinin ilk elektrikli güç ünitesine sahip station wagon modeli olma özelliğini taşıyacak.

Motor seçeneklerinin güç aralığı benzinli ve dizellerde 110 HP (81 kW) ile 130 HP (96 kW) arasında değişirken, elektrikli şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise 225 HP (165 kW) seviyesine kadar ulaşacak.

Benzinli ve dizel motorlarda altı vitesli şanzıman standart olarak sunulurken, daha güçlü motorlarda isteğe bağlı olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman (şarj edilebilir hibrit versiyonlarda elektrikli) sunuluyor.

2022 Opel Astra Sports Tourer'ın bagajı, benzinli ve dizel versiyonlarda iki farklı yükseklikte ayarlanabiliyor.

Ayrıca ayağın arka tamponun altına uzatılmasıyla açılan elektrikli bagaj kapağı da pratik bir kullanım sunuyor.

AGR sertifikalı ön koltuklar da ekstra konforlu yolculuklar sağlamayı hedefliyor. Bunun yanında Opel Vizor tasarımı, Intelli-Lux LED Piksel farlar, konsol tasarımı ve teknolojiler hatchback ile aynı.

İç mekânda da önemli gelişmeler mevcut bulunuyor. Tamamen dijital Pure Panel insan-makine arayüzü (HMI), kullanıcılara yalın ve sezgisel bir deneyim sunuyor. Kullanım, akıllı telefon mantığı ile son derece geniş bir dokunmatik ekran üzerinden gerçekleşiyor.

İklimlendirme kontrolü gibi önemli ayarlar sadece birkaç düğme ile doğrudan seçilebiliyor. Ayrıca sürücünün ellerini direksiyondan ayırdığını algılayan teknoloji, sürücünün her zaman aktif olarak sürüşe odaklanmasını da sağlıyor.

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurt, markanın bu yeni model ile birlikte fark yaratacağını belirterek, “Yeni Astra Sports Tourer elektrikli, dijital ve heyecan verici tasarımıyla yeni bir çağın çok yönlü aracı olarak öne çıkıyor. Uzun süredir devam eden kompakt station wagon geleneğimizi, şarj edilebilir hibrit teknolojisi gibi yeniliklerle geleceğe taşıyoruz.

Etkileyici görünümüyle Sports Tourer’in Opel’e yeni müşteriler kazandıracağından eminiz.” ifadelerini kullandı.

GELECEK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE SATIŞTA

2022 Opel Astra Sports Tourer'ın satışına, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlanacak. Otomobilin fiyatına dair henüz resmi bir açıklama yok.