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    Yeni Opel Astra tamamen elektrikleniyor

    Opel Astra, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçecek
    • 26.12.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 09:18
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    Yeni Opel Astra tamamen elektrikleniyor

    Stellantis çatısı altındaki markalar, son zamanlarda özellikle Avrupa'da elektrikli araçlara yöneliyor.

    Bu markalardan biri olan Opel, Astra'nın elektrikli modelini iki farklı gövde tipiyle geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Elektrikli Opel Astra, 2023'ün bahar döneminde satışa sunulacak.

    Yeni Opel Astra Sports Tourer-e, aynı zamanda bir Alman üreticinin tamamen elektrikli ilk station wagon otomobili olarak tarihe geçiyor.

    Astra tarihinde bir ilk

    2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye devam eden Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonuyla yoluna devam ediyor. Astra, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçecek.

    opel astra

    AA'nın haberine göre; Astra ve Astra Sports Tourer, son derece verimli içten yanmalı motorlara ek olarak, ürün gamının üst noktasını oluşturan Astra GSe de dahil olmak üzere, elektrikli şarj edilebilir versiyonlarla da sunuluyor.

    2023 baharından itibaren sipariş edilebilecek olan batarya elektrikli Astra-e’nin Türkiye’de 2023 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.


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