Yeni Opel Combo Elektrik ve Zafira Elektrik yenilendi Yeni Opel Combo Elektrik ve Zafira Elektrik, konfor ve optimum güvenlik seviyesiyle Opel'in en gelişmiş teknolojilerini bir arada sunuyor.

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Opel'in yüksek teknolojiyle donatılmış elektrikli motoruyla güçlendirilen yeni Combo Elektrik, tamamen elektrikli yapısıyla uzun seyahatleri verimli ve çevreci bir deneyim haline getiriyor.

Yeni Opel Combo Elektrik'teki; elektrikle etkinleşen güneş koruması ve çok yönlü baş üstü saklama alanlarına sahip panoramik tavan, yolculara konforlu seyahat sunuyor.

Opel'in yüksek teknolojiyle donatılmış elektrikli motoruyla güçlendirilen yeni Combo Elektrik ise tamamen elektrikli yapısıyla uzun seyahatleri verimli ve çevreci bir hale getiriyor.

Zemin altında konumlandırılan 50 kWh boyutundaki batarya, yolcu ve bagaj bölmesinde kullanım pratikliği ve ek hacim sağlıyor.

330 km menzil

WLTP'ye göre tek bir şarjla 330 kliometreye kadar yol kat edebilen Combo Elektrik, maksimum verimlilik ve düşük tüketimi ile öne çıkıyor.

Isı pompası, bataryayı koruyarak Combo Elektrik'in bir önceki nesle göre 50 kilometre daha fazla menzil sunmasına katkı sağlıyor.

Yeni Combo Elektrik, 100kW/136 HP güç ve 260 Nm tork ile performans beklentilerini iyi bir şekilde karşılıyor. 135km/s maksimum hıza uluşabilen Opel Combo Elektrik, sürüş gereksinimlerine bağlı olarak Eco, Normal ve Power olmak üzere 3 farklı sürüş modu arasında seçim imkanı sağlıyor.

50 kWh boyutundaki batarya, 7,4 kW entegre şarj cihazıyla 100 kW’a kadar hızlı şarj sistemini destekliyor. Combo Elektrik, yaklaşık 30 dakikada batarya kapasitesinin yüzde 80'ine kadar şarj olabiliyor.

Her biri toplamda 18 adede kadar ileri teknolojiye sahip sürüş destek sistemleri, her iki modelde de yer alıyor.

Hız Sabitleme Sistemi, Yüksek Çözünürlüklü 180 Derece Geri Görüş Kamerası ve her yol koşulunda en üst düzey yol tutuşu sunmayı vadeden Intelli-Grip teknolojisi bunlardan bazıları.

Zafira Elektrik neler sunuyor

Tamamen elektrikli Zafira 75 kWh batarya ile sunuluyor. Daha da geliştirilen 75 kWh kapasiteli üst düzey verimli batarya, WLTP verilerine göre 350 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Zafira Elektrik, 7,4 kW entegre şarj cihazı kullanılarak alternatif akımla hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. 75 kWh batarya, 100 kW DC hızlı şarj istasyonunda 45 dakikada yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor.

Zafira Elektrik, 100 kW/136 HP elektromotorla yollara çıkıyor. İlk hareket anından itibaren 260 Nm maksimum tork değeri ile tamamen emisyonsuz bir sürüş deneyimi sunan Zafira Elektrik, 130 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Combo Elektrik'te olduğu gibi Zafira Elektrik'te de her sürüş ihtiyacına yönelik Normal, Eco ve Power olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)