Yeni Opel Combo, ticaret hayatına hazır: İşte özellikleri Opel, otomotiv dünyasının merakla beklediği yeni hafif ticari araç modeli Combo ile ilgili detayları açıkladı.

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Opel'in birçok yeni güvenlik teknolojilerini ekleyerek yenilediği hafif ticari modeli Combo, dizel ve elektrikli versiyonlarıyla yenileniyor.

Opel, otomotiv dünyasının merakla beklediği yeni hafif ticari araç modeli Combo ile ilgili detayları açıkladı.

Önceki neslin tüm avantajlarını koruyan yeni kompakt van, yeni ön cephe ve yeni dijital kokpit gibi önemli yeniliklerle dikkat çekiyor.

Ayrıca kendi segmentindeki en ileri teknolojiye sahip Intelli-Lux LED Matrix Far özelliğine de sahip ilk model oluyor.

Artırılmış menzil

Combo Elektrik, daha uzun bir sürüş menzili sunuyor. Elektrikli versiyonun yanında, yeni Opel Combo aynı zamanda dizel motor ve manuel veya otomatik şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

'Eco', 'Normal' ve 'Power' sürüş modu seçeneklerine sahip ve yeni 50 kWsa bataryasıyla tek şarjda 330 kilometreye (WLTP) kadar yol kat edebiliyor.

İhtiyaca uygun şekilde tasarlanan yeni Combo, kombi ve panelvan seçenekleriyle sipariş edilebiliyor.

Teknik detaylar

Yeni nesil elektromotor 100 kW/136 HP güç ve 270 Nm tork sağlarken yeni Combo Elektrik'i, 130 kilometre/saniye maksimum hıza ulaştırabiliyor.

Standart 7,4 kW entegre şarj cihazı ile batarya, 100 kW halka açık şarj istasyonlarında 30 dakikadan daha kısa bir sürede, kapasitesinin yüzde 80’ine kadar şarj edilebiliyor.

Yeni Opel Combo Life'ta arka, ön ve yan park sensörleri yanında, kör nokta uyarı sistemi ve yüksek çözünürlüklü 180 derece panoramik geri görüş kamerası bulunuyor.

Hız sabitleyici, şerit koruma özelliği ile aktif şerit takip sistemi, yaya tanıma özelliği ile aktif acil frenleme sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi de dahil olmak üzere çoğu standart, 18 adede kadar Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) içeren, kapsamlı ürün yelpazesi, ek güvenlik sağlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)