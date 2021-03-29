Yeni Opel Corsa, 300 bin üretim barajını geçti

İspanya’daki Zaragoza tesislerinde üretilen Opel Corsa'nın yeni nesli, şimdiden 300 bin üretim barajını geride bıraktı.

İlk olarak Kasım 2019'da üretilmeye başlanan Opel Corsa'nın yeni nesli, günümüze kadar birçok başarıya imza atmıştı.

Örneğin elektrikli versiyon olan Corsa-e, Almanya’da 2020 yılının en popüler küçük otomobili seçilerek 'Altın Direksiyon' ödülünü kazandı.

300 BİN BARAJINI GEÇTİ

Opel’in İspanya’daki Zaragoza tesislerinde üretilen efsanevi modelin en güncel nesli, şimdiden 300 bin üretim adedine ulaşarak tüm dünyadaki müşterileriyle buluştu.

Opel’in en küçük modeli anavatanı Almanya’da sadece geçen yıl değil, 2021 yılında da ilk sırada yer aldı. 2020 yılında zaman zaman İngiltere’de en çok satan otomobil oldu ve bu yıl da şu ana kadar segmentinde en üst sırada yerini almayı başardı.

Güney Amerika’dan, Ortadoğu ve Güney Afrika’ya kadar Corsa, Avrupa dışındaki pazarlarda da yoğun talep görüyor. Corsa’nın uluslararası satışları 2020 yılında neredeyse üç katına çıktı.

Bu satış başarısı 2021 yılının başında da devam etti. Orta Doğu/Afrika, Latin Amerika ve Asya/Pasifik ihracat bölgelerindeki Corsa satışları, 2021 yılının ilk iki ayında, bir önceki yılın ilk çeyrek satışlarına kıyasla iki katından fazla arttı.

Corsa, Opel’in elektrikliye geçiş stratejisi için de oldukça önemli bir role sahip. Sadece yılın ilk iki ayında satılan 4 bin adet Corsa-e, bu önemi vurgular nitelikte. İster bireysel, ister filo olsun, müşteriler aracın günlük kullanım özelliklerinden memnun.