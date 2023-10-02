Yeni Opel Corsa ekimde Türkiye'ye geliyor Yeni Opel Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Corsa, 40 yıldır pazarın öncü modellerinden olmayı başarıyor.

Opel Corsa, 1982’de tanıtılmasıyla küçük otomobil sınıfında öne çıkarken, bugün gelinen noktada yeni nesliyle karşımıza çıkıyor.

Opel'in 1982'den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni Opel Corsa neler sunuyor

Yeni Opel Corsa'nın tamamen elektrikli versiyonu Corsa Elektrik de ekim ayı içinde satışa sunulacak.

100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabilen yeni Opel Corsa Elektrik, anlık 260 Nm tork ile sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüsüne her an üstün sürüş keyfi yaşatıyor.

Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 25 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanıcılarına kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Böylece markanın elektrikliye geçiş hamlesi istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Elektrikli modele ek olarak yeni Opel Corsa'nın içten yanmalı motorlara sahip versiyonlarının da eş zamanlı olarak ülkemiz yollarıyla buluşması planlanıyor.

Yeni Opel Corsa'nın global versiyonunun kaputu altında ilk kez 48V hafif hibrit sistem karşımıza çıkıyor. Bu sistemle donatılan 1.2 litre benzinli motor, 100 hp ve 136 hp güç üretiyor.

Elektrik desteği bulunmayan 100 hp ve 130 hp'lik turbo benzinli motorlar ile 75 hp'lik 1.2 litre atmosferik motorlar da ürün gamında yer almaya devam edecek.

Yeni Opel Corsa'nın iç mekanı çok sayıda yeni özellik barındırıyor. Yeni koltuklar, direksiyon simidi, E-toggle ve yeni bilgi-eğlence sistemi sayesinde, hem sürücü hem de yolcular için iç mekanda daha iyi hissettiren ve daha modern bir atmosfer oluşturuyor.

Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bir platform olarak, daha entegre bir kokpit deneyimi ile gelişmiş grafik, multimedya sistemlerine ve yapay zeka özelliklerine sahip oluyor.

Güncel Astra neslinde de olduğu gibi, 'Maksimum Detoks' ilkesi, yeni Corsa'da da kendini gösteriyor. Navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inçlik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler artık daha da net bir hale getirildi.

İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanabiliyor.