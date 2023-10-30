Yeni Opel Corsa, sahip olduğu güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor Yeni Opel Corsa, üst segment otomobil müşterilerinin alışkın olduğu çok sayıda ileri teknolojiyi ve sürüş destek sistemini kullanıma sunuyor.

AA & Ensonhaber

1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Corsa, 40 yıldır pazarın öncü modellerinden olmayı başarıyor.

Opel Corsa, 1982’de tanıtılmasıyla küçük otomobil sınıfında öne çıkarken, bugün gelinen noktada yeni nesliyle karşımıza çıkıyor.

Opel'in 1982'den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Güvenlik özellikleri dikkat çekiyor

Corsa'nın 2019’da küçük otomobil segmentinde sunmaya başladığı göz almayan Intelli-Lux LED Matrix farlar, 14 LED hücresiyle daha iyi ve hassas bir aydınlatma sağlıyor. Kamera tabanlı sürüş destek sistemleri sayesinde de daha güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Yeni Opel Corsa'nın daha güvenli ve rahat bir sürüş sağlayan çok sayıda gelişmiş sürüş destek sistemi, üstün kamera teknolojisine dayanıyor.

Trafik işareti tanıma sistemi, hız sınırı ve hız sınırı sonuna ilişkin işaretleri tanımlıyor ve sürücü bu bilgiyi sürücü bilgi ekranında görebiliyor.

Şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, ön kamerayı kullanarak şerit işaretlerini izliyor ve aracı yavaşça işaretli alana yönlendirerek riskli sürüşe aktif olarak tepki veriyor.

Sistemin çalışması için sürücünün ellerini hafif bir şekilde direksiyonda tutması yeterli oluyor. Kör nokta uyarı sistemi (GS donanımından itibaren standart), sürücüyü aracın her iki yanındaki ve arkasındaki kör noktalarda bulunan nesneler konusunda uyarmak için, ön ve arka tamponlarda bulunan ultrasonik sensörleri kullanıyor ve yan aynada yanıp sönen bir simge ile sürücüyü uyarıyor.

Hız sabitleme sistemi, sabit bir sürüş hızının ayarlanmasını sağlayarak gaz pedalını kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sistem, sürücü için daha fazla konfor sunarken uzun seyahatlerde sabit bir hızı korumayı sağlıyor.

Yeni Opel Corsa'da ayrıca kamera tabanlı yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi (acil durum freni ve ön çarpışma ikazı) de sunuluyor.

Kamera tabanlı sistem, 5-85 km/s arasındaki hızlarda çalışıyor. Öndeki bir araca veya yayaya çok hızlı yaklaşılırsa, sesli bir uyarı veriyor ve sürücü bilgi ekranında bir mesaj beliriyor.

Çarpışma yaklaştığında ise sistem frenleri hazırlıyor ve gerekirse, olası bir çarpışmayı önlemek veya etkilerini en aza indirmek için acil fren uyguluyor.

Yorgun sürücü tespit ediliyor

Sürücü yorgunluk tespit sistemi, direksiyon hareketlerini ve yolculuk süresini izleyerek potansiyel sürücü yorgunluk belirtilerini algılıyor ve sürücüyü üç düzeyde sesli ve görsel sinyallerle mola vermesi konusunda uyarıyor. Ayrıca tespit edilen yorgunluk düzeyi, dijital gösterge paneli içindeki bir bar ile sürücüye gösteriliyor.

Yeni Opel Corsa, farklı çözümlerle sürücünün park alanlarına girip çıkmasına yardımcı oluyor. Park Pilotu (baz donanımda arka park sensörü standart, GS donanımından itibaren ön ve arka park sensörleri standart) potansiyel engellere olan mesafeyi ölçüyor ve engellere olan mesafeye ilişkin görsel-işitsel uyarılar veriyor.

Yüksek çözünürlüklü panoramik geri görüş kamerası (Ultimate donanımında standart) ekranı 3 bölgeye ayırarak yandan yaklaşan araçları net bir şekilde gösteriyor.

Aracın arkasındaki engellerin net bir görüntüsüne ek, sürücüyü mükemmel konuma yönlendirmeye yardımcı olmak üzere kılavuz çizgileri eşlik ediyor. Panoramik geri görüş kamerası, aracın etrafındaki alanı da kuş bakışı gösteriyor.

Yeni Opel Corsa Türkiye fiyatı

Yeni Corsa Elektrik, GS donanımı ile 1 milyon 175 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yeni Opel Corsa’nın giriş seviyesini oluşturan manuel şanzımanlı ve 1.2 lt 75 HP’lik benzinli motorlu versiyonu 880 bin 900 TL’den satışa çıktı.

Yeni Opel Corsa motor seçenekleri

Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor.

Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman GS donanımıyla da tercih edilebiliyor.

Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.