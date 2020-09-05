Yeni Opel Corsa'dan eylül kampanyası

Yeni Opel Corsa’ya eylül ayında; 45 bin TL kredi için 15 ay, sıfır faiz imkanıyla ek showroom’lara özel avantajlarla, 144 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre; eylül ayına özel, segmentinde severlerine sunduğu yenilikçi teknolojiler ve birbirinden farklı donanım olanakları sayesinde büyük ilgi gören Astra HB modeline 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, amiral gemisi Insignia modeline ise 365 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel’in B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X’e 199 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunurken, Opel’in diğer SUV modeli Grandland X 286 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla Opel severlerin beğenisine sunuluyor.

Opel, eylül ayında müşterileri için farklı finansman çözümlerini ve belli başlı modellerde 70 bin TL'ye varan 0 faizli özel kredi seçeneklerini birleştiriyor.

Opel, eylül ayında müşterileri için farklı finansman çözümlerini ve belli başlı modellerde 70 bin TL'ye varan 0 faizli özel kredi seçeneklerini birleştiriyor.

Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV artışı, Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.