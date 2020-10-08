Yeni Opel Crossland, 2021 başlarında Avrupa'ya geliyor

Opel, yeni Crossland modelini Avrupa'da 2021 yılı başlarında bayilere ulaştırmaya başlayacak.

2017'nin yaz aylarında tanıtılan Opel Crossland X, piyasada geçirdiği yaklaşık 3 yılın ardından makyajlandı. Adındaki X takısından vazgeçen B segmenti crossover, genel olarak Mokka'ya benzer bir yüze kavuştu.

Yeni Crossland’de ön ızgarayı ve farları organik olarak birbirine entegre eden yeni Opel Vizor mimarisi, aracın ön bölümünü tamamen kaplayan bütünleşik tek bir yüz oluşturuyor.

Bu tasarım yaklaşımı, otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlarken, aynı zamanda ön bölüm tek bir parçadan oluşuyor hissi veriyor.

Geliştirilen şasi ve yürüyen aksam sayesinde yeni Crossland çok daha dinamik bir sürüş karakteri sergiliyor.

Yenilenen ve daha hassas bir sürüş sunan direksiyon sistemi sayesinde yeni Crossland konfor ve sürüş dinamikleri arasında benzersiz bir denge kuruyor.

OPEL CROSSLAND TEKNİK DETAYLAR

Teknik anlamda değişen pek fazla bir şey yok. Uzunluğu 4,21 metre olan Crossland X, makyaj sonrasında Crossland olarak aynı boyutu koruyor. Keza kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde 410 litreden 520 litreye çıkarılabilen bagaj hacmi de eskisiyle aynı.





Opel, henüz fiyat ve motor seçenekleri konusunda açıklama yapmadı, ancak Peugeot 2008'de gördüğümüz güç ünitesinin Crossland'de karşımıza çıkması bekleniyor.

Hâlihazırda Türkiye'de 130 bg'lik 1.2 PureTech ve 120 bg'lik 1.5 BlueHDi ile satılan araçta PureTech ünitenin, 82 ve 110 bg'lik versiyonları ile 102 bg'lik 1.5 dizel seçeneği de kendilerine yer bulacaktır.

Opel, Avrupa’da, 2021 yılı başlarında bayilere ulaşacak olan yeni Crossland modeli için yakında sipariş almaya başlıyor. Yeni Crossland’in Türkiye satışının ise 2021’in ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.



