Yeni Opel Crossland, ocak ayı B-SUV satışlarında birinci oldu

Opel'in aralık ayında satışa sunduğu yeni Opel Crossland, ocak ayı B-SUV segmenti satışlarında liderliğe yükseldi.

2017'nin yaz aylarında tanıtılan Opel Crossland X, piyasada geçirdiği yaklaşık 3 yılın ardından makyajlandı. Adındaki X takısından vazgeçen B segmenti crossover, genel olarak Mokka'ya benzer bir yüze kavuşarak, aralık ayında satışa sunulmuştu.

Opel'den yapılan açıklamaya göre yeni Opel Crossland, AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçenekleri, vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden gördüğü yüksek talep ile segmentinin önemli oyuncularından biri haline geldi.

OCAK SATIŞLARINDA SEGMENTİNDE LİDER

Aralık ayında satışa sunulan ve bu ay Türkiye tanıtımının yapılacağı yeni Opel Crossland, ocak ayı B-SUV segmenti satışlarında birinci oldu.

Türkiye tanıtımına özel olarak yeni Opel Crossland modeline, 216 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Şubat ayında yeni Opel Crossland modelinde tanıtıma özel 150 bin lira kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek, ayda 2 bin 500 liradan başlayan taksit seçeneği sunuluyor.